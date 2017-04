10 jaar Miniworld Rotterdam: Feest

30 maart 2017 was een belangrijke datum voor Miniworld. Op deze dag, precies 10 jaar geleden, werd Miniworld, aan het Weena 745, officieel geopend door toenmalig burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten. Tien jaar later, op 7 april 2017, werd – heel symbolisch opnieuw door Ivo Opstelten – de 25 meter lange tentoonstelling ’10 Jaar Miniworld’ geopend, waarin Miniworld al haar bijzondere mijlpalen presenteert. Ook werden het Jubileumboek “Het Verhaal van 10 Jaar Miniworld” en de jubileum dvd gepresenteerd.

Van passie tot werkelijkheid

Het begon in 2003 met de passie (modelbouw) en een idee van de directeur van Miniworld Rotterdam, Marc van Buren, toen hij de boerderij van zijn opa en oma in miniatuur nabouwde: “Eind 2003 kreeg ik een wild idee, dat niet meer uit mijn hoofd ging. Het was een optelsom van alle indrukken van en ambities voor mijn nieuwe passie”, aldus Marc. 10 jaar later is Miniworld Rotterdam met 600 m2 de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Inmiddels heeft Miniworld al meerdere keren de ANWB-publieksprijs ‘Het Leukste Uitje van Zuid-Holland’ gewonnen en hebben ruim 700.000 bezoekers deze unieke attractie in Rotterdam gevonden. Een droom is werkelijkheid geworden.

Pasen en Meivakantie

10 Jaar Miniworld Rotterdam: dit heuglijke feit heeft Miniworld gevierd met haar bezoekers en trouwe fans. In het weekend van 1 en 2 april werden er allerlei extra activiteiten georganiseerd zoals een springkussen, schminken en je rangeerdiploma halen. Er was een dioramawedstrijd waar bezoekers konden stemmen op diverse, door particulieren gemaakte, diorama’s. En op zaterdag 1 april werd een typisch dagje ‘010’ georganiseerd: een combinatie van een tramrit door de stad met het historische tramlijntje 10, en een bezoek aan het Trammuseum Rotterdam. Tijdens de Paasdagen is Miniworld beide dagen geopend van 10:00 tot 17:00 uur, evenals in de Meivakantie van 21 april t/m 7 mei. Ook deze dagen staan in het teken van 10 jaar Miniworld. Kinderen kunnen op pad met een speurtocht over 10 jaar Miniworld. En natuurlijk is de tentoonstelling dan nog steeds te bekijken.

Winnaar Beste uitje Zuid-Holland

Na de viering van 10 jaar Miniworld, kregen we geweldig nieuws: Miniworld is gekozen tot het Beste Uitje van Zuid Holland, in de categorie attractieparken. Met een gemiddeld cijfer van een 8.8 hebben wij de eerste plaats weten te veroveren. We zijn ontzettend trots!