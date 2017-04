10 redenen waarom een camper roadtrip écht op je bucketlist moet

Gaat jouw hart sneller kloppen van het spotten van onontdekte plekjes? Of word jij helemaal vrolijk van rijden door uitgestrekte landschappen met slechts de sterren als navigatie? Denk dan eens aan een camper roadtrip met ‘Airbnb on wheels’ Camptoo! Van een luxe huiskamer in de sneeuw tot een tof Volkswagen busje aan het strand; het peer-to-peer platform helpt je bij het nastreven van jouw passie en het verwezenlijken van je dromen!

Volg je eigen pad met Camptoo

Hoe zij dit doen? Via hun deelplatform biedt Camptoo de mogelijkheid om een camper of caravan direct van de eigenaar te huren. Op deze manier draag je niet alleen je steentje bij aan het milieu, maar start jij je roadtrip ook gegarandeerd met een uniek en persoonlijk kampeermiddel! Twijfel je nog over het maken van een all season camper roadtrip? Lees dan vooral deze 10 redenen waarom deze niet mag ontbreken op je bucketlist!

1. Laat je leiden door je passie

Ben jij geboren op een surfplank, tik je graag alle festivalletjes af of val je als een blok voor lokale foodtentjes tijdens jouw stedentrip? Volg dan jouw passie met een camper roadtrip! Zo heb je altijd alles bij de hand en ben je volledig in charge over wat je doet, waar je slaapt, en waar je de volgende dag heenrijdt. Want iedereen doet toch het liefst waar hij of zij zelf het meest gelukkig van wordt?!

2. Ultieme vrijheid

Verliefd op het ultieme vrijheid-gevoel dat backpacken je geeft maar ben je wel op zoek naar een wat meer laid back manier van reizen? Bepaal dan zelf je route tijdens een camper roadtrip! Is het gaan regenen op plek A of ligt er niet genoeg sneeuw voor jouw winterse avontuur op plek B? Geen zorgen, dan rijd je gewoon verder naar de volgende bestemming!

3. Hidden gems

‘Lonely’ Planet? Zo lonely is het tegenwoordig niet meer op al die bekende travel hotspots! Ben jij juist op zoek naar dat ene verlaten strandje of nog verborgen dorpje? Ontdek ze met je eigen camper! Wedden dat jij straks met een rugzak vol nieuwe verhalen en goede adresjes thuiskomt?

4. Off the radar

Radio aan, handjes aan het stuur, voet op het gaspedaal en ‘off the radar you go’! Rijd weg van de WiFi en ontsnap voor even aan de dagelijkse berichtjes op social media en email. Kom helemaal tot jezelf en geniet weer van de basics: uitgestrekte landschappen, tjilpende vogeltjes en slechts de vraag wat er vanavond op de BBQ ligt. Die toffe kiekjes delen op Instagram kan altijd later nog!

5. Vakantiedagen versus reisdromen

Reality check! Het arbeidersleven brengt je vaak een x aantal vakantiedagen per jaar. Zomaar drie maanden op pad met je backpack wordt dus een stukje lastiger. Wat nu? Kies voor een nanovakantie met camper dichterbij huis! Roadtrip een paar dagen door Italië of breng een bezoek aan de Spaanse kust; echt wel dat jij alsnog die reizigers vibe voelt. Bonus: je hoeft die zware rugzak niet meer mee te slepen én hebt altijd een slaapplek bij de hand!

6. Vind je inner outdoor hero

Blaas het stof van je wandelschoenen of wax je snowboard nog eens extra: jouw inner outdoor hero staat te trappelen om zich weer van zijn beste kant te laten zien! Spot jij tijdens jouw camper roadtrip de perfecte start voor een hike in Schotland of de beste poedersneeuw in Oostenrijk? Geen probleem. Zet jouw basecamp langs de kant van de weg en word (weer) één met de natuur!

7. Samenzijn

Vind niet alleen je eigen inner hero via de camper roadtrip maar ontdek ook die van een ander, simpelweg door weer tijd te hebben voor elkaar. Met een groep vrienden losgaan op hitjes onderweg, een fijne picknick in de natuur met je geliefde, het ontmoeten van locals of het spelen van spelletjes met de fam; dat is waar het allemaal om draait!

8. Comfortabel combineren

Combineer een paar dagen citytrippen met een bezoek aan die hippe lokale markt langs dat ene plattelandsweggetje en rijd vervolgens nog even door voor wat strandvertier: met de camper roadtrip zie je meer op een comfortabele manier! Dankzij jouw mobiele huisje heb je alles bij de hand en mix & match je gemakkelijk meerdere soorten reizen in één.

9. Roadtrip die routes

Rijd in de voetsporen van de Tour du France, door de indrukwekkende natuur van de Noorse fjorden of langs de pittoreske en gekleurde huisjes, geplakt tegen de Italiaanse bergen van de Amalfi kust: er zijn genoeg mooie routes om op jouw eigen manier te ontdekken en die meer dan bucketlist-waardig zijn!

10. #VolgJeEigenPad

Uit dus die navigatie, weg die technologie en vergeet je uiteindelijke bestemming. Het is de reis zelf waar het uiteindelijk om draait! Voel jij dus ook zo’n behoefte om naar je hart te luisteren? Om ’s ochtends wakker te worden met de vrijheid om jouw eigen pad voor die dag uit te stippelen? Camper roadtrippen it is!