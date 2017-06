3 maanden op blogsabbitical

VVV Zuid-Limburg en Maastricht Marketing zetten de regio op de kaart met de meest omvangrijke bloggersreis die ooit is georganiseerd in eigen land. In tegenstelling tot de gewone persreizen waarbij vaak te veel activiteiten in één of twee dagen worden gestopt, mag een blogger vanaf de maand augustus drie maanden lang op reis, zonder overvol programma en in eigen tempo. De blogger wordt op gezette momenten vergezeld door collega-bloggers, VIP’s en andere media. Met de bloggerscampagne laten de samenwerkende partijen meerdere aspecten van de regio zien waarbij traditie en innovatie op spanning worden gezet. “We laten zien dat hier zoveel te beleven valt dat je gemakkelijk drie maanden kan vertoeven in de regio”, aldus Anya Niewierra, directeur VVV Zuid-Limburg. “Het doel van de campagne is om de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. En dan niet alleen in de weekenden, maar ook op een doordeweekse dag en buiten het hoogseizoen,” vult Lars Flinkerbusch, directeur van Maastricht Marketing aan. De gemiddelde verblijfsduur is nu 1,6 dag in Maastricht en in Zuid-Limburg lag dit afgelopen jaren rond 4,6 dagen. Via de blogger verleiden de organisaties bezoekers graag om langer te blijven door de hele regio te verkennen, ook over de grens in bijvoorbeeld Aken, Luik en Hasselt.

Solliciteren

Bloggers kunnen vanaf vandaag solliciteren op de functie via de site. De organisatie stelt een marktconform salaris en een vintage Volkswagenbusje voor de periode ter beschikking.