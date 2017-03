MORETHANHIP garandeert vakantiegevoel met hippe lichtgewicht hangmatten

Ik ga op vakantie en ik neem mee… een hangmat! Bij MoreThanHip vind je een ruim aanbod aan duurzame hangmatten met een heerlijk ligcomfort, ideaal om in te relaxen. Gemaakt van parachutestof, dus ijzersterk. Op vakantie, naar het park of een wandeling uitgestippeld? Neem je hangmat mee. Je draagt hem in een compact pakketje dat in iedere rugzak past. Noteer maar vast op je lijstje voor deze zomer: tandenborstel, zwembroek én hangmat. Check!

Lekker loungen

Toe aan een momentje voor jezelf? Kom tot rust in een hangmat. Op de top van een berg, aan een meertje of gewoon lekker in de achtertuin: hang je hangmat op, pak er een boekje bij en relax! De hangmatten van MoreThanHip zijn heerlijk ruim en supersterk, maar toch lichtgewicht en zeer compact. Ideaal dus om mee te nemen. Handig om te weten: de hangmatten zijn bestand tegen regen en UV-straling, drogen snel en zijn luchtdoorlatend. Je kunt kiezen uit twee formaten: de 1-persoons single en de 2-persons XXL.

Eerlijk genieten

De hangmatten van MoreThanHip worden gemaakt in een kleinschalig atelier in Indonesië, waar de medewerkers een eerlijk salaris krijgen en door hun werkgever verzekerd zijn voor ziektekosten. Bovendien wordt de CO2-uitstoot van de productie en het transport van de hangmatten gecompenseerd via de Climate Neutral Group. En een hangmat van parachutestof gaat ook nog eens gemiddeld drie keer langer mee dan een exemplaar van katoen. Duurzaam genieten dus. Klik hier voor informatie