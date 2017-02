45ste Nationale Molendag op 13 en 14 mei

Kom in de molen!

De 45ste Nationale Molendag wordt dit jaar op zaterdag 13 en zondag 14 mei gehouden. Dit weekend vormt de uitgelezen kans om een molen van binnen te bekijken. Ruim 900 molens door het hele land zullen draaien en/of malen en het merendeel van deze molens zetten de deuren voor je open. Ga ook naar binnen en ervaar van dichtbij het stoere karakter van de molen en de molenaar. Kijk op www.molens.nl welke molens bij jou in de buurt open zijn.

De molen beleef je pas echt als je binnen bent!

Je kent de molen vast van één van jouw dagelijkse routes naar school, werk of familie en vrienden. De molens zijn beeldbepalend voor Nederland. Maar deze monumenten beleef je pas echt, wanneer je binnen bent. Aangedreven door wind en water, voel je de molen trillen, kloppen en bonken. Kom tijdens de Nationale Molendag naar een molen bij jou in de buurt en ervaar hoe hij bijvoorbeeld graan tot meel of water uit de polder maalt. Voor de allerkleinsten ligt op elke opengestelde molen een gratis Molenkleurboekje klaar. Dit Molenkleurboekje staat vol met mooie kleurplaten waarmee zij de verschillende molentypen leren ontdekken. Daarnaast kunnen de kinderen mee doen aan een kleurwedstrijd. De mooiste kleurplaat wordt door vereniging De Hollandsche Molen beloont met een molenbezoek voor de hele schoolklas van de winnaar. De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Het volledige programma voor Nationale Molendag vind je op de site.

Foto. B Giebels