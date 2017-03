55-jarig Leisurelands trakteert belanghebbenden

In verband met de viering van het 55-jarig bestaan van Leisurelands in 2017 heeft het recreatiebedrijf meerdere activiteiten op het programma staan. Het bedrijf dat 20 recreatiegebieden in eigendom heeft en exploiteert, heeft dagelijks met vele doelgroepen te maken. Het jubileumjaar wil zij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom trakteert Leisurelands haar stakeholders. De eerste attentie werd uitgereikt op 8 maart jl. aan Frieda Smees die al sinds 2004 de horecastandplaats bemant op het Bahrsche Strand op recreatiegebied Rhederlaag. In het dagelijks werkveld heeft Leisurelands met vele belanghebbenden te maken: van huurders, pachters en evenementenorganisatoren tot omwonenden, hulpdiensten en gemeenten. Het jubileumjaar grijpt Leisurelands aan om haar stakeholders eens extra te bedanken en te trakteren op een duurzame maar smakelijke attentie in de vorm van een chocoladereep. Niet zomaar één: het betreft een Tony’s Chocolonely chocoladereep met een speciale jubileumwikkel. Tony’s Chocolonely staat bekend om het duurzaam produceren van chocolade waarvoor cacao rechtstreeks wordt ingekocht zodat er een belangrijke stap richting 100% slaafvrije chocolade is genomen.

Frieda Smees nam de traktatie als eerste in ontvangst uit handen van Leisurelands directeur Erik Droogh. “Ik ben blij verrast met dit leuke gebaar. Wat leuk dat Leisurelands ons trakteert. Ik sta al jaren met veel plezier op het Bahrsche Strand en ik ken de bezoekers goed. Het zijn soms drukke en warme dagen, maar voor al die blije gezichten doe je het. Ik hoop er nog jaren mee door te kunnen gaan.”

De komende periode worden nog eens 800 stakeholders getrakteerd. Later in het jaar staan meer jubileumactiviteiten op de planning, waaronder een fotowedstrijd en een symposium in een speciale setting.

Voor Leisurelands staat het bezorgen van een leuke dag uit voor dagrecreanten en het hebben van een goed contact met diverse belanghebbenden hoog in het vaandel. Onder het motto ‘duurzaam recreëren’ werkt het bedrijf bij al haar activiteiten aan een optimaal evenwicht tussen de 3 P’s: ‘People’ (het gastvrij en veilig ontvangen van bezoekers), ‘Planet’ (passend voor wat betreft het landschap en de leefomgeving) en ‘Profit’ (duurzame winstgevendheid, gericht op de lange termijn). Klik hier voor informatie.