620.000 bezoekers voor NEMO Science Museum in 2016

Groei NEMO houdt aan

NEMO Science Museum trekt naar verwachting 5% meer bezoekers ten opzichte van 2015; in totaal 620.000. NEMO stond in 2016 in het teken van een aantal grote vernieuwingen. In april presenteerde NEMO zijn nieuwe visuele stijl. De activiteiten zijn sindsdien voor het publiek herkenbaar als NEMO Science Museum en NEMO Kennislink. In het voorjaar opende NEMO op het dak van zijn markante gebouw een stadsplein voor Amsterdam met een ruim restaurant en een buitententoonstelling over energie van wind, water en zon. Dit gratis toegankelijke stadsplein is niet alleen voor de bezoekers van het science museum maar heeft sinds de opening ook nog eens tienduizenden extra bezoekers naar het Oosterdok getrokken. In het najaar opende NEMO de tentoonstellingsverdieping Technium over techniek in de wereld om ons heen. De ontwikkelingen in 2016 maken deel uit van de complete vernieuwing van het museum die is gericht op een nog optimalere museumervaring voor jong en oud.

Verwacht in 2017

In de eerste helft van 2017 zal de entree en het ontvangstgebied in het museum compleet worden verbouwd. In het najaar wordt de tentoonstellingsverdieping Elementa geopend, waar bezoekers de bouwstenen van de Kosmos onderzoeken. Klik hier voor informatie.

foto: DigiDaan.