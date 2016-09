Aandacht voor Flevoland in Duitse campagne

In Duitsland vindt op 9 oktober Omagtag plaats. Deze dag is vergelijkbaar met moederdag in Nederland. Op deze dag zet men in Duitsland alle oma’s in de bloemetjes. De Duitse online bloemengigant Blume2000.de springt hier handig op in door er jaarlijks een leuke omheen te bedenken. En omdat de bloemen voor Omatag vooral uit Nederland komen, doen zij dit samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Dit jaar heeft Toerisme Flevoland het initiatief genomen een bijdrage te leveren aan deze actie om Flevoland in Duitsland als vakantiebestemming onder de aandacht te brengen.

Flevolandse prijzen

De actie dit jaar heet ‘Meine Oma ist die Coolste’. Wanneer men in de komende periode via de site blume2000.de bloemen bestelt, kan men met een prijsvraag meedoen. Kinderen kunnen aangeven waarom hun oma de coolste is en daarmee prachtige ‘Flevolandse ‘ prijzen winnen. Toerisme Flevoland biedt, in samenwerking met partners Gebiedspromotie Noordoostpolder en Landal Waterparc Veluwemeer diverse prijzen aan: van een rondvlucht boven de tulpenvelden, leren zeilen op de randmeren tot zelf leren vliegen!

Tulpen uit Flevoland

Daarnaast krijgt iedereen die een bos bloemen bestelt voor zijn of haar moeder/oma via de link blume2000.de een Flevolands tulpengeschenk cadeau: een leuk verpakte Flevolandse tulpenbol. In totaal gaan er zo’n 6000 Flevolandse tulpenbollen richting Duitsland. De actie loopt van 19 september tot 9 oktober.

Aandacht in diverse media

Omagtag vindt jaarlijks plaats op de tweede zondag in oktober. Blume2000.de, te vergelijken met Topbloemen.nl, organiseert jaarlijks rond Omagtag een actie i.s.m. NBTC Duitsland. De campagne waarin Toerisme Flevoland deelneemt loopt via diverse online- en offline media zoals advertenties, guerillia marketing, radio, banners, nieuwsbrieven en social media. Klik hier voor meer informatie over de campagne.