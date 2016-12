Veel aandacht voor voedselverspilling en duurzaamheid op de Horecava

Nieuw onderdeel: No Waste Village

De Horecava besteedt komende editie veel aandacht aan voedselverspilling en duurzaamheid. Het nieuwe onderdeel No Waste Village staat geheel in het teken van praktische oplossingen voor voedselverspilling. Daarnaast zijn er meerdere duurzame initiatieven op de beurs zoals de Groene Route, de Karel de Vos Duurzaamheid Award, het onderdeel Vers & Puur en het nieuwe paviljoen Van Bron tot Bord in Nederland. Horecava, de nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt van 9 tot en met 12 januari plaats in RAI Amsterdam. Horecava 2017 heeft als thema Proef de toekomst.

No Waste Village

Bij No Waste Village krijgen horeca ondernemers tips hoe ze slim kunnen besparen en geld kunnen verdienen door hun waste aan te pakken. De initiatiefnemers willen hun kennis delen met de bezoekers en zo bewustwording rond het thema voedselverspilling creëren. Bij No Waste Village is ook genoeg te proeven en er zijn praktische oplossingen voor voedselverspilling te zien. Zoals circulaire oplossingen waarbij afval als grondstof wordt gebruikt voor nieuwe producten.



Groene Route

Door middel van een Groene Route kunnen bezoekers gemakkelijk alle duurzame bedrijven op de beursvloer vinden. Deelnemende bedrijven staan met een groen vinkje in de online deelnemerslijst en op de plattegrond die op de beurs wordt uitgedeeld. Ook herkent de bezoeker hun stand aan een vloersticker met hetzelfde groene vinkje.

Karel de Vos Duurzaamheid Award

De inzendingen voor de Horecava Innovation Award 2017 hebben opvallend vaak duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Voor de vijfde keer wordt de Karel de Vos Duurzaamheid Award uitgereikt. Deze bijzondere trofee gaat naar een initiatief dat onder andere bijdraagt aan zorg voor een betere wereld. Alle ingezonden innovaties maken kans op deze prijs, die op de eerste beursdag (9 januari) wordt uitgereikt.

Vers & Puur

Bij het paviljoen Vers & Puur in de nieuwe Foodhal draait het om passie voor het culinaire vak en staat het ambacht centraal. Al het voedsel is vers, biologisch, streekgebonden en maatschappelijk verantwoord.

Van Bron tot Bord in Nederland

In het nieuwe paviljoen van Bron tot Bord in Nederland staan lokale en duurzame producten uit de Nederlandse provincies centraal. Toonaangevende chefs en streekleveranciers doen mee aan de promotie van deze streekproducten door aan de hand van kookdemonstraties te laten zien hoe bijzonder en veelzijdig deze zijn.

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari 2017 in RAI Amsterdam.