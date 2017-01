Aangepaste Vakantie Gids: de perfecte vakantie, ook met een beperking

Er is een nieuwe mogelijkheid voor mensen met een beperking om makkelijk, snel en gratis hun ideale vakantie samen te stellen. De Aangepaste Vakantie Gids is een nieuw en onafhankelijk (crossmediaal) platform van uitgever Vinda Media, voorheen uitgever van De Blauwe Gids voor aangepaste vakanties. Vinda heeft dus ruime ervaring op dit gebied. Aangepaste Vakantie Gids helpt iedereen wie met een beperking of aandoening op vakantie wil de juiste weg te vinden in het labyrint van vakantieaanbiedingen, waarvan lang niet altijd duidelijk is of je er wel met een beperking terechtkunt. Gasten beoordelen via reviews de kwaliteit van de genoten vakanties. Via reisverhalen kunnen zij hun reiservaring delen met andere gasten. Aangepaste Vakantie Gids wordt zo een community voor mensen met speciale vakantiewensen! De website geeft vakantiegangers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of chronische ziekte – eventueel geholpen door partner, gezin, familie, mantelzorger of vrienden – de kans die keuze weloverwogen en goed te maken. Zij kunnen online in detail aangeven welke specifieke voorzieningen en/of hulpmiddelen en zorg nodig zijn, waardoor de zoekmachine de accommodaties of reisorganisaties eruit filtert die aan al die wensen voldoen. Aangepaste Vakantie Gids presenteert namelijk het meest complete online overzicht op dit gebied, zodat er gegarandeerd voor iedereen de meest toepasselijke vakantie uitrolt. Een groot voordeel is ook dat het platform geen boekingskosten berekend. Klik hier voor informatie.