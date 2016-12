Aantal banen blijft stijgen in de Flevolandse sector recreatie & toerisme

Nieuwe uitgave ‘Kerncijfers Flevoland’

Het aantal banen in de Recreatie & Toerisme branche in Flevoland blijft stijgen. In 2016 waren er 10.410 mensen werkzaam in de sector. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2015. In de uitgave ‘Kerncijfers Flevoland 2016’ van Toerisme Flevoland zijn deze en andere onderzoeksgegevens betreffende vakantie- en vrijetijd in Flevoland gebundeld in een gebruiksvriendelijk overzicht.

Vakanties in Flevoland

Met een economische impact van 158 miljoen euro aan bestedingen in 2015 door vakantiegangers in Flevoland is de sector Recreatie & Toerisme er één die er toe doet. De meeste Nederlandse bezoekers aan Flevoland komen uit Zuid-Holland en Noord-Holland en verblijven het liefst in een bungalowpark. Het belangrijkste land van herkomst van de internationale gast is Duitsland, op de voet gevolgd door België.

Vrijetijdsactiviteiten in Flevoland

In Flevoland werden in 2015 82 miljoen vrijetijdsactiviteiten ondernomen. Hieraan werd in totaal 1,2 miljard euro besteed. De belangrijkste activiteiten zijn buitenrecreatie en winkelen. 80% van deze activiteiten wordt door de eigen inwoners ondernomen.

Groeimogelijkheden

Michiel Rijsberman, gedeputeerde Recreatie & Toerisme van Provincie Flevoland is blij met de toename in banen die is beschreven in de ‘Kerncijfers Flevoland’. De sector staat tevens in de top 3 van het bruto regionaal product van Flevoland. “Als provincie willen we de komende jaren nog meer bezoekers naar Flevoland halen en daarmee bestedingen en werkgelegenheid verder laten groeien. Om dat te bereiken zetten we in op onder andere een grotere bekendheid van het unieke Verhaal van Flevoland. Flevoland is namelijk een onderscheidende vrijetijdsbestemming, die het bezoeken meer dan waard is!” Voor Toerisme Flevoland vormen de verzamelde onderzoeksgegevens de basis voor inzet van haar destinatiemarketing activiteiten. Op de website toerismeflevoland.nl/onderzoek zijn alle onderzoeken voor nadere verdieping beschikbaar.