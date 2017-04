Acht gemeenten aanwezig op 9 mei

Op 9 mei vormt het NBC in Nieuwegein hét ontmoetingspunt voor alle OVL professionals. Net als vorig jaar is er een Overheidsplein, waar gemeenten hun visie op openbare verlichting en hun specifieke projecten presenteren. Op de beursvloer vindt u bij ruim 50 exposanten de nieuwste innovaties, visies en marktontwikkelingen. Ga samen met uw vakgenoten het gesprek aan of spijker gratis uw kennis bij in het actuele lezingenprogramma. Bent u geïnteresseerd in alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting? Breng dan gratis een bezoek aan de Vakbeurs Ruimte & Licht.

Overheidsplein van OVLNL

OVLNL organiseert op de Vakbeurs Ruimte & Licht een Overheidsplein waar gemeenten zichzelf presenteren. Het plein bevindt zich links achteraan op de beursvloer (stand 4.25). Kom langs bij collega-gemeenten om gedachten en ideeën en geniet van een gratis lunch op het nabij gelegen het OVLNL-plein (stand 2.27). Op het plein zijn de volgende overheden aanwezig: Gemeente Arnhem • Gemeente Breda • Gemeente Dordrecht • Gemeente Helmond • Gemeente Nijmegen • Gemeente Rotterdam • Gemeente Utrecht • Gemeente Zoetermeer. Klik hier voor registratie en informatie.