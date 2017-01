André Hazes junior Nachtburgemeester van Nederland 2017

André Hazes junior is door de Nederlandse Horeca verkozen tot Nachtburgemeester van Nederland. De bekende Nederlandse zanger kreeg de ambtsketting omgehangen op woensdag 11 januari tijdens het Horecava-nieuwjaarsfeest ‘MOOI! 2017’, dat werd georganiseerd door de Horecava in samenwerking met HorecaBrains. De Nachtburgemeester is een jaar lang ambassadeur voor de horeca en het nachtleven. Presentator Jeroen Post heeft de ambtsketen bij André Hazes junior omgehangen. De zanger neemt hiermee het stokje over van rapper Lange Frans. André Hazes junior is verkozen omdat hij zichzelf, in korte tijd en op eigen kracht, tot een van de meeste geboekte artiesten van Nederland heeft opgewerkt. De jury roemde daarnaast zijn tomeloze energie, positiviteit en betrokkenheid met de horeca.

Juryrapport

Hazes junior bleek tijdens de verkiezing enorm geliefd te zijn onder de horecaondernemers, voor het eerst was er sprake van een bijna unanieme stemming. De genomineerden voor 2017 waren: Jan Smit, Peter Beense, Dries Roelvink en André Hazes junior. Zanger Hazes junior was enorm vereerd met deze titel en bedankte alle aanwezige gasten. Hij gaf aan de horeca als het verlengde van zijn huiskamer te zien. Vervolgens zong hij spontaan twee nummers van zijn nieuwste album met de toepasselijke naam Leef!

Positivo Award

Als eerste officiële daad als kersverse Nachtburgemeester reikte Hazes junior de Positivo Award uit aan de zanger Brace. De Positivo Award zet een persoon, groep of organisatie die werkzaam in de horeca is in het zonnetje. Het feest MOOI! 2017 ging na de countdown naar de Caféweek, die plaats vindt van 21 tot 26 maart 2017, nog lang door. Klik hier voor meer informatie.