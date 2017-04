ANWB Alarmcentrale draagt hulpcoördinatie calamiteiten over

De ANWB Alarmcentrale draagt het coördinatorschap bij rampen en calamiteiten over aan de alarmcentrale van Allianz Global Assistance. Marco Gonzales, Operationeel manager van de ANWB Alarmcentrale overhandigt symbolisch de rode calamiteitentelefoon aan Bas van Haaren, Operationeel manager van Allianz Global Assistance en Coby Tetteroo, Director Sales & Marketing- van Allianz Global Assistance. De ANWB Alarmcentrale was het afgelopen jaar het eerste aanspreekpunt bij rampen en calamiteiten in het buitenland waar Nederlandse vakantiegangers bij betrokken waren. Bij een calamiteit inventariseerden zij zo snel mogelijk wat er nodig was voor een snelle en efficiënte hulpverlening. Tijdens de periode deden zich calamiteiten en incidenten voor in België, Frankrijk, Italië en Spanje.

De ANWB Alarmcentrale ingeschakeld bij calamiteiten 2016-2017

In mei 2016 wordt een Nederlandse bus met 88 passagiers op weg naar EuroDisney vlak voor de Franse grens aangereden door een vrachtwagen. Er viel één dode te betreuren en 22 mensen zijn gezien in het ziekenhuis. Een hulpteam van de ANWB vertrok naar de plek, en repatrieerde een Nederlands gezin. In augustus 2016 kreeg de Alarmcentrale meldingen van Nederlanders die vanwege de hevige bosbranden op het eiland Madeira een ander onderkomen moesten zoeken. Daarnaast behandelde de ANWB Alarmcentrale tientallen incidenten waar mogelijk Nederlanders bij betrokken waren. Hieronder bijvoorbeeld de aanslag in Nice, aardbevingen en lawines in Italië en de bosbranden in Javea Spanje.

Nederland kent vier grote alarmcentrales; de ANWB Alarmcentrale, Allianz Global Assistance, SOS International en Eurocross Assistance. Elk van deze alarmcentrales neemt per toerbeurt op één april een jaar lang de coördinatie van internationale hulpverleningsactiviteiten op zich. De ANWB Alarmcentrale regelt sinds 1959 hulp voor Nederlandse reizigers die in het buitenland in de problemen zijn geraakt. Zij voert dit werk uit in opdracht van zorg-, reis- en schadeverzekeraars.