ANWB Verkiezing van het ‘Meest maatschappelijke uitje 2017’

Zeven uitjes zijn in de race voor de titel ‘Meest maatschappelijk uitje van Nederland 2017’, dé prijs voor maatschappelijke betrokken ondernemers in de vrijetijdsbranche. Tijdens de ANWB-verkiezing voor het Meest maatschappelijke uitje nomineerden ANWB-leden uitjes die zij het meest waarderen. Daaruit is een top 7 van uitjes uitgerold die door een vakjury worden beoordeeld. Wie de winnaar is wordt bekend gemaakt door Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, op dinsdag 7 maart 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het FOX/ANWB-theater van ANWB Reizen in Hoofddorp.

De 7 genomineerden zijn (in willekeurige volgorde)

Stichting Present uit Barendrecht Stichting Vaarkracht uit Huizen Oktobermaand Kindermaand uit Assen Avondje Uit Best (uit Best) Stichting Groene Wens Boot uit Ossenzijl Stichting Vier het leven uit Huizen Zorgboerderij De Buytenhof uit Rhoon

De ANWB vindt dat iedereen in Nederland erbij hoort en samen met anderen moet kunnen genieten van een leuk uitje. Als gast, of misschien zelfs als medewerker. Daarom is de ANWB in 2015 gestart met de verkiezing van het Meest maatschappelijke uitje van Nederland. Namens de leden wil de ANWB met deze prijs haar respect en waardering uitspreken over ondernemers die zich inzetten voor kwetsbare groepen in onze samenleving en op deze manier maatschappelijke ontwikkelingen binnen de vrijetijdsbranche stimuleren. Kijk voor meer informatie op de site.