AquaZoo Friesland behaalt 100.000ste bezoeker

Op zondag 18 september heeft AquaZoo Friesland haar 100.000ste bezoeker van 2016 mogen verwelkomen. Charlene is de gelukkigste bezoekster van het jaar, want ze heeft samen met haar vader, moeder en broertje een jaarkaart voor AquaZoo gewonnen. Niet alleen voor Charlene was dit een feestelijk moment, maar ook voor het park zelf. Vestigingsmanager Jeroen Loomeijer: “Voor zowel AquaZoo als Libéma is dit een mijlpaal waar we wederom trots op zijn. Zeker als we kijken waar we vandaan komen. In 2015 hebben we slechts 81.000 bezoekers behaald. Nu we dit jaar in september al 100.000 bezoekers hebben mogen ontvangen, komt ons streven van 120.000 bezoekers al aardig dichtbij.” De positieve groei komt ook vooral doordat er weer meer groepen komen, waaronder kinderfeestjes en zorginstellingen. “AquaZoo is ook een ideale locatie voor alle leeftijden en biedt een goede mix van educatie en ontspanning. Bovendien profiteren groepen van een gereduceerd tarief, wat een (herhaal)bezoek extra aantrekkelijk maakt”, aldus Loomeijer.

Herfstvakantie tip: ‘Toekomst Tour’

AquaZoo blijft investeren en start eind 2016 met een nieuw bouwproject. De binnenruimte van het park, momenteel genaamd ‘AquaZoo Binnendoar’, krijgt een complete make-over. Waar nu nog enkel kleine reptielen- en vissoorten te bezichtigen zijn, komen hier volgend jaar ook zeeschildpadden, nijlkrokodillen, zwartpunthaaien, kwallen en geelborst kapucijnapen wonen. Tijdens de herfstvakantie worden deze plannen aan bezoekers gepresenteerd. Van 15 t/m 23 oktober wordt er dagelijks om 14.00 uur een ‘Toekomst Tour’ van ongeveer 15 minuten door ‘AquaZoo Binnendoar’ gegeven, waarbij de toekomstige dierenverblijven zowel mondeling als met behulp van bouwtekeningen gevisualiseerd worden. Ook mogen kinderen ideeën inbrengen. Zij gaan met tekeningen en knutselwerken aan de slag, bijvoorbeeld wat voor bed zou de krokodil fijn vinden, wat zouden de kapucijnapen leuk vinden om mee te spelen, etc. Ook kunnen de bezoekers een nieuwe naam voor ‘AquaZoo Binnendoar’ bedenken, wat meer bij de toekomstige beleving past. Naar verwachting zal de vernieuwde binnenruimte komend voorjaar heropend worden. Klik hier voor informatie.