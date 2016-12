Avonturenpark Hellendoorn opent in 2017 een nieuw groot avontuur!

Avonturenpark Hellendoorn breidt haar attractieaanbod in 2017 verder uit met de komst van een nieuw groot avontuur. Pretparkgasten en overige avonturiers kunnen komend seizoen genieten van de allereerste Mega Disk’O in Nederland! De attractie omschrijft zich als een ronddraaiende, heen en weer schommelende schijf op een hoge halfpipe van rails met zitjes aan de buitenkant. Een bijzondere familieattractie die in Nederland nog niet te vinden is.

René Peul van Avonturenpark Hellendoorn licht de plannen voor de nieuwe attractie toe: “Het vinden van een toevoeging was geen gemakkelijke opgave. We hebben namelijk al een zeer divers aanbod en wilden een unieke toevoeging. Iets wat ons met de komst van de Mega Disk’O zeker is gelukt! Op dit moment zijn wij druk bezig met de thematisering en storytelling rondom de attractie die zéér bijzonder gaat worden. Deze houden we, net als de locatie, nog even geheim.”

Met de komst van de Mega Disk’O biedt het Avonturenpark in seizoen 2017 nog meer avonturen voor families aan. De nieuwe attractie mag met recht een familieattractie genoemd worden vanwege de lengte-eis van slechts 120 cm. Avonturenpark Hellendoorn bevestigt hiermee haar sterke positionering als best gewaardeerde pretpark van Nederland (Zoover 2016).

