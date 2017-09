Avonturenpark Hellendoorn populairste vrijetijdsbesteding in provincie Overijssel

Avonturenpark Hellendoorn is veruit de meest populaire vrijetijdsbestedingsorganisatie in de provincie Overijssel is. Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek uitgevoerd onder 7850 respondenten. Met het onderzoek is het draagvlak van alle Nederlandse vrijetijdsorganisaties gemeten. De Elfstedentocht wordt het meest gewaardeerd van het totale aanbod aan cultuur, dagattracties, evenementen en sport. Uit het onderzoek Vrije Tijd Merkenonderzoek 2017 is gebleken dat Avonturenpark Hellendoorn de meest populaire vrije tijdsbestedingsorganisatie is van de provincie. Op de tweede plaats in Overijssel staat attractiepark Slagharen, gevolgd door FC Twente. In het onderzoek is naar het totale aanbod aan cultuur, dagattracties, evenementen en sport in Nederland gekeken.

Over Avonturenpark Hellendoorn

Verscholen in de prachtige bossen ligt het gezelligste familiepretpark van Nederland; Avonturenpark Hellendoorn! De sfeer is gemoedelijk, afstanden tussen de attracties zijn klein en wachttijden voor attracties zijn kort. Met ruim 30 topattracties, diverse shows en leuke activiteiten is er voor iedereen veel te beleven. Eerder dit jaar opende Avonturenpark Hellendoorn haar nieuwe attractie Het DrakenNest. Klik hier voor meer informatie.