Avonturenpark Hellendoorn zoekt een draak van een moeder!

Heb jij óf ben jij een Draak van een Moeder?

Zo’n moeder die flauwe grappen maakt, mensen graag laat schrikken en altijd het laatste koekje uit de trommel pakt? Moeders die af en toe wat ontactisch uit de hoek komen en die men soms wel achter het behang wil plakken? Deze moeders worden gezocht via de ludieke Facebook winactie ‘Draak van een Moeder’ van Avonturenpark Hellendoorn. De winnaressen ontvangen vrijkaarten en komen oog in oog te staan met draak Hellendra van de gloednieuwe attractie het DrakenNest, om te bepalen wie de grootste draak van een moeder is!

Hoe werkt het?

Vanaf maandag 29 mei kunnen moeders via de Facebookpagina van Avonturenpark Hellendoorn opgeven worden. Op 1 juni, 8 juni, 15 juni en 22 juni wordt een Draak van een Moeder uitgeroepen, die het samen met haar gezin mag opnemen tegen draak Hellendra in Avonturenpark Hellendoorn. Daarna mogen natuurlijk alle andere spannende attracties bezocht worden. De zoektocht naar een Draak van een Moeder is een initiatief van Avonturenpark Hellendoorn. Onlangs opende het park haar gloednieuwe attractie het DrakenNest, waar de gewetenloze draak Hellendra alles wat blinkt steelt en meeneemt naar haar nest met draakjes waar ze alles voor over heeft. In de spannende attractie worden bezoekers flink rondgedraaid en heen en weer gewiegd. Een unieke belevenis!