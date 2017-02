Nieuwe behandeling tegen stress en slapeloosheid



Stress en slapeloosheid zijn bij veel mensen een bekend en hardnekkig probleem. Door slaapproblemen rust men niet voldoende uit en ontbreekt de energie voor de dagelijkse activiteiten. In samenwerking met het merk [Comfort Zone] is Beautysalon Beerze Bulten gestart met een behandeling tegen stress, slapeloosheid en vermoeidheid. De nieuwe Pro-Sleep massage wordt uitgevoerd met een aromatische olie die ontwikkeld is om diepe ontspanning en een hernieuwde harmonie te realiseren. Het verlicht de spanning en draagt bij aan het energielevel. De focus van deze massage ligt op gevoel en op de geur. De speciale geur van de olie werkt op een deel van de hersenen, waar ontspanning uit gehaald wordt. De Pro-Sleep behandeling is sinds de introductie een groot succes bij Beautysalon Beerze Bulten. Personen met aantoonbare stress en slapeloosheid geven aan meer slaap en energie te hebben na de nieuwe, doelgerichte behandeling. “Door aanhoudende klachten over stress en slapeloosheid van onze bezoekers in de salon bieden we in samenwerking met ons beautymerk [Comfort Zone] sinds begin dit jaar de Pro-Sleep massage aan”, aldus Johanneke Hagedoorn, van Beerze Bulten. “Bezoekers die de behandeling ondergaan geven aan direct resultaat te merken doordat de behandeling specifiek gericht is op diepe ontspanning en slaapbevordering. Door de producten en trainingen van [Comfort Zone] kunnen onze schoonheidsspecialisten een behandeling op maat bieden die in iedere situatie resultaat biedt.” De Pro-sleep massage wordt dagelijks aangeboden en is inmiddels na een introductieperiode standaard opgenomen in het aanbod van Beautysalon Beerze Bulten. Klik hier voor informatie.