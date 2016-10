Beckum komt naar de Waarbeek

In 2016 bestaat Beckum 750 jaar. Dat wil zeggen dat er 750 jaar geleden iets over het dorp werd vastgelegd in een officieel document. Tijd voor een feestje en voor een jaar met groot aantal festiviteiten! Voor Waarbeek directeur Arijan van Bavel reden om het hele dorp uit te nodigen om naar Familiepretpark de Waarbeek te komen. “Het is natuurlijk heel speciaal dat je dorp 750 jaar bestaat, en graag willen wij alle kinderen die uit Beckum komen een leuke herinnering geven!”. Die herinnering bestaat uit een leuk dagje uit voor de kinderen in het leukste pretpark van Twente.

“Ik kom zelf uit een klein dorp, en weet hoe leuk het is om met het hele dorp feest te vieren”, aldus van Bavel. “Om het echt een feest te laten zijn, mogen alle kinderen die uit Beckum komen gratis naar binnen”. Vrijdag a.s. komen de Beckumse kids samen met hun ouders naar de Waarbeek. Het park gaat er die middag speciaal om 12.00 uur voor open.