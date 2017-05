Beeldenroute De Grebbelinie rond Renswoude

Kunstenaarscollectie 14Karaats organiseert van 13 mei t/m 1 oktober 2017 een tijdelijke Beeldenroute in het Grebbeliniegebied rond Renswoude. Speciaal voor dit gebied maken 16 kunstenaars een kunstwerk langs een uitgezette fiets- of wandelroute van 15 kilometer lengte. Deze tijdelijke kunstwerken zijn geïnspireerd op het bijzondere landschap van het verdedigingsgebied De Grebbelinie met zijn rijke cultuurhistorie. Burgemeester van Renswoude, mevrouw Doornenbal-van der Vlist, opent deze beeldenroute op 13 mei 2017 om 11.00 uur op het Fort aan de Buursteeg te Renswoude.

Karakteristiek gebied

Water heeft een belangrijke rol gespeeld in onze landshistorie en in dit gebied in het bijzonder. De inundaties of onderwaterzettingen in de strijd tegen de Spanjaarden, Fransen en Duitsers drukten een stempel op dit waardevolle landschap. Het herstelde Fort aan de Buursteeg, Werk aan de Daatselaar, Werk aan de Engelaar, stellingen en schansen, verlaten bunkers of kazematten, kasteel Renswoude met het Grand Canal maken onderdeel uit van vele historische gebeurtenissen en verhalen. De Grebbelinie is ook landschappelijk en ecologisch interessant. Recentelijk zijn er de natuurontwikkelingsprojecten van Staatsbosbeheer en het Waterschap uitgevoerd. Voor de beeldenroute en opening zijn vergunningen verleend door de gemeente Renswoude, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Utrechts Landschap en Landgoed Scherpenzeel en diverse boeren uit de omgeving. Klik hier voor informatie.