Beerze Bulten heropent het Giga Konijnenhol

Donderdag 12 oktober jl. is het Giga Konijnenhol officieel heropend middels een openingsfeest voor genodigden. Het overdekte speelparadijs is afgelopen winter verbouwd door Bouw- en Aannemingsbedrijf Webbink uit Vriezenveen. Afgelopen winter is er door veel partijen hard gewerkt om deze klus voor 1 april 2017 te klaren. Na een druk seizoen is het nu tijd voor de officiële opening van het vernieuwde huis van Bultje het Konijn. Uiteraard zal Bultje hierbij aanwezig zijn. Daarnaast zijn we zeer verheugd dat Herman van Veen en Mark Haayema bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het openingsfeest.

Vernieuwd in 2017

Naast een verbouwing van het bestaande gedeelte is er aan 3 kanten een uitbreiding gerealiseerd en zijn er nieuwe speelvoorzieningen geplaatst met een hoogte tot 10 meter. Daarnaast bevindt zicht er een nieuwe horeca, comfortabele lounge en 4 innovatieve en bowlingbanen met een concept dat uniek is in Europa.

Giga Konijnenhol

Het Giga Konijnenhol is in 1999 officieel geopend door Prinses Margriet en sindsdien een groot begrip in de regio. Het overdekte speelparadijs met theater en horeca biedt het gehele jaar door een plaats voor kinderfeestjes, dagrecreatie, evenementen, schoolreizen, en sinterklaas- en kerstfeesten. Daarnaast is het als overdekte faciliteit een belangrijke schakel voor het vakantiepark, in combinatie met het binnen- en buitentheater waar theatershows en musicals worden opgevoerd met Bultje het Konijn.