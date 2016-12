Beerze Bulten maakt kans op titel ‘Camping van het Jaar 2017’

Vakantiepark Beerze Bulten behoort tot de 4 beste campings van Europa. Samen met 3 Europese campings uit Italie, Spanje en Duitsland strijdt de 5-sterren camping uit Beerze om de titel ‘ANWB Camping van het jaar 2017’. De winnaar wordt woensdag 11 januari bekend gemaakt op de Vakantiebeurs in Utrecht. Beerze Bulten behoort als enige Nederlandse camping bij de 4 genomineerden, nadat gasten konden stemmen op een longlist van 10 campings. De drie andere genomineerden zijn Camping Barco Reale (Italië), Camping Las Dunas (Spanje) en Hegau Familien Camping (Duitsland). Een deskundige vakjury maakt op het ANWB Camping Gala in Utrecht de winnaar bekend. De 4 Europese campings strijden om de titel ‘Mooiste camping van het jaar 2017 voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. “We zijn enorm trots op de nominatie en zien dit als een stimulans voor ons werk en natuurlijk dat van onze medewerkers.”, aldus Gerrit-Jan en Johanneke Hagedoorn, eigenaren van Beerze Bulten.”Vanaf het nieuwe kampeerseizoen van 2017 openen we ons vernieuwde overdekte speelparadijs het Giga Konijnenhol met onder andere nieuwe en innovatieve speelmogelijkheden, 4 bowlingbanen en een vernieuwde horeca. Door te blijven investeren in onze faciliteiten en dienstverlening willen we ons onderscheiden en onze gasten een geweldig verblijf vol beleving bieden.”

ANWB Top camping predikaat

De nominatie voor ‘ANWB Camping van het Jaar’ volgt voor Beerze Bulten een week na het behalen van het predikaat ‘ANWB Top Camping’ voor 2017. Campings met de maximum score van vijf sterren mogen zich meten met de allerbeste kampeerterreinen en krijgen het predicaat uitgereikt door de ANWB campinginspectie. “Een 5-sterren camping blinkt uit in kwaliteit met een geweldig terrein, veel voorzieningen en een prachtig sanitair”, laat de ANWB weten. ANWB Top camping is de opvolger van de naam Best camping, een naam die voorgaande jaren werd gebruikt samen met de Duitse ADAC.

