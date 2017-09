Bekijk de Tuinen van Appeltern eens in een ander licht

Mystery Gardens in Lights op 29 & 30 september in De Tuinen van Appeltern!

Alweer voor de vierde keer organiseert De Tuinen van Appeltern de lichtavonden. Ook dit jaar worden de tuinen twee avonden betoverd door licht, geluid en speciale effecten. Een wandeling langs een lint van fakkels en vuur laat de bezoeker de mystieke kant van Appeltern zien. Een wandeling door het park is normaal al een belevenis, maar met de tientallen lichteffecten in borders, bomen, op water en gebouwen, ongeëvenaard mooi! Het park is ’s avonds helemaal donker, dit wil zeggen geen enkele reclameverlichting of lantaarnpaal wat in de bewoonde wereld normaal is, verstoort de aanlichting. Hierdoor komen de effecten nog sterker naar voren dan wat men wellicht gewend is bij lichtfeesten in winkelstraten of stadspleinen. Vijvers golven op laserstralen en borders deinen mee op licht en muziek. Projecties op water en gebouwen spreken letterlijk tot de verbeelding en ontmoetingen bij kaarslicht brengen men in vervoering. Elk jaar is de route weer een beetje anders. Het lint van lichtjes wijst de weg waarbij men erop bedacht moet zijn dat het ook mogelijk is dat het beginpunt niet ook het eindpunt is. Onderweg ontvangt iedereen een klein hartversterkertje en op het einde van de route is altijd gelegenheid voor een drankje bij het haardvuur. Vanaf 19.00 uur is men welkom in het park en vanaf 20.00 uur kan hij/zij aan zijn de route beginnen. Vooraf is er de mogelijkheid deel te nemen aan het Show Cooking BBQ arrangement. Klik hier voor informatie.