Beleef het Avontuur” wint Glow Award van Jong RECRON

Hotze Richter, voorzitter van Jong RECRON, de club van young professionals in de recreatiebranche, heeft tijdens de RECRON ALV van 23 november 2016 de Glow Award uitgereikt aan Walter Bisselink van “Beleef het Avontuur”.

Jong RECRON deelt jaarlijks de Glow Award uit aan een ondernemer(s) die Jong RECRON inspireert tot goed ondernemerschap. “Inspiratiebronnen zijn onontbeerlijk voor Jong RECRON. Het delen van kennis en inspiratie is de basis van ons bestaansrecht en om die reden willen we graag onze inspiratiebronnen belonen met de Glow Award“, aldus Hotze Richter. Walter Bisselink is blij met deze prijs. “Wij proberen onze activiteiten onderscheidend te maken in onvergetelijke momenten voor de deelnemer. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste technieken in innovaties en staat veiligheid hoog in het vaandel. Deze award is een stempel op ons werk en een aanmoediging om de komende jaren door te pakken”, aldus Walter Bisselink. Jong RECRON is een club van ongeveer 80 young professionals in de recreatiebranche. Zij ontmoeten elkaar 3 keer per jaar en leggen dan bedrijfsbezoeken af, volgen workshops en praten samen over actuele thema’s die spelen in de branche. Jong RECRON zorgt voor een frisse wind in de sector en bestaat al ruim 40 jaar.

Links op foto Walter Bisselink en rechts de voorzitter van Jong RECRON, Hotze Richter.

Foto copyright RECRON