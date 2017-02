Beleef de sagen en legenden van De Hoge Veluwe

Ga tijdens de voorjaarsvakantie mee op reis in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, en wordt door een gids meegevoerd langs spannende sagen en legenden. Dit nieuwe evenement geeft bezoekers de mogelijkheid om op een inspirerende manier kennis te maken met de vele verhalen die De Hoge Veluwe rijk is. Het Park speelt hiermee in op de rijke geschiedenis van De Hoge Veluwe en de omgeving. Er zijn verschillende wandelingen ontwikkeld, die de bezoekers langs bijzondere plekken in het Park voeren. Deze plekken sluiten aan bij het verhaal van een gids/verhalenverteller. Tijdens de wandeling wordt op verschillende punten gestopt bij kampvuren langs de route, waar er voldoende tijd is om naar de indrukwekkende sagen en legenden van De Hoge Veluwe te luisteren.

Geschikt voor jong en oud

Er zijn wandelingen speciaal voor gezinnen, maar er zijn ook langere wandelingen voor volwassenen. Tijdens een gezinswandeling wordt er ongeveer 1,5 uur gewandeld, de lange wandeling duurt 2 tot 2,5 uur. Het Marchantplein in het centrum van het Park is het startpunt voor alle wandeltochten. Bij terugkomst op het plein is er gelegenheid om op te warmen bij het grote vuur, onder het genot van een warm drankje. Muziek en theater geven het centrum van het Park een extra mystieke sfeer. Het plein zal volledig in het teken staan van dit mysterieuze evenement, waarbij de kans groot is dat bezoekers verschillende hoofdrolspelers uit de sagen en legenden van De Hoge Veluwe treffen.

Praktische informatie

Data: 18, 19, 25, 26 februari en 4, 5 maart. Tijdstip: 12.00 – 18.00 uur Locatie: start Bezoekerscentrum

