Veel te beleven tijdens Maand van de Watersport

Flevoland is een echte watersportprovincie. Afwisselende vaargebieden, talrijke binnenwateren en brede stranden maken Flevoland bijzonder geschikt om allerlei watersporten te beoefenen. Daarom is mei uitgeroepen tot de Maand van de Watersport. Ga de uitdaging aan en leer waterskiën, wakeboarden, zeilen of surfen.

Een hele maand lang kun je gratis of met een leuke korting allerlei watersporten zien, uitproberen en beleven. Of je nu een echte watersporter bent of niet, voor iedereen is er wel wat te beleven op of aan het water. Meer dan 35 watersportaanbieders organiseren speciale activiteiten tijdens de Maand van de Watersport. Het complete aanbod staat op de nieuwe website www.maandvandewatersport.nl.

Zo start de Maand van de Watersport op zaterdag 6 mei met de opening van het vaarseizoen in Almere. Een middag met veel activiteiten: zeilen met Optimisten voor kinderen, waterfietsen, een springkussen voor de jongsten, een rondvaart en verkoop van tweedehands watersportspullen. Voor jong en oud is er veel te doen deze middag bij WVS Almere in Almere-Haven. Ook de rest van de maand vinden er bij verenigingen en bedrijven door heel Flevoland diverse watersportactiviteiten plaats. In Lelystad zijn er bijvoorbeeld kennismakingsavonden kanovaren op het Bovenwater en vindt op 6 mei de landelijke KNRM reddingbootdag plaats bij Bataviahaven. In Zeewolde kan je een zeiltocht maken naar het eiland de Zegge en genieten van een lunch/picknick of een bbq aan het einde van de dag. Tijdens de zeiltocht mag je zelf ervaren hoe het is om met een traditioneel zeilschip te varen. Maar ook in Dronten is veel te doen. Pak je zwemkleding in voor een dagje waterstormbaan bij Flevonice. Trotseer alle klimobstakels, roetsj van hoge glijbanen naar beneden en balanceer over smalle balken. Een leuk dagje uit met familie en vrienden.