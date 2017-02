Belvilla beloont 77 prijswinnaars in Europa

Awardwinnende vakantiehuizen onderscheiden zich op totaalbeleving

Vakantiehuizenexpert Belvilla heeft uit ruim 22.000 vakantiehuizen 77 Europese toppers uit tien landen beloond met een Belvilla Award 2016. Deze prijzen zijn voor de zevende keer op rij uitgereikt. De winnaars weten dat hun gasten veel meer zoeken dan een bed om te slapen. De huidige vakantieganger wenst een totaalbeleving, die praktische elementen ver overstijgt.



Persoonlijke invulling maakt het verschil

Eylard Wurpel, Director of Marketing van Belvilla, licht de achtergrond van de Belvilla Awards verder toe: “Vele ogenschijnlijk kleine details spelen een belangrijke rol bij de vakantiebeleving. Dat begint bij de zoektocht naar het ideale vakantiehuis, gaat verder bij het boeken en vindt zijn moment van de waarheid bij aankomst. Worden de verwachtingen overtroffen en biedt het vakantiehuis alle ingrediënten voor een onvergetelijke verblijf? Belvilla blijdschap, daar gaat het ons om. Praktische elementen zijn belangrijk, maar de persoonlijke invulling maakt het verschil. Wat onze gasten vooral waarderen, en dat zien we zeker bij onze prijswinnende vakantiehuizen, is het thuisgevoel van een vakantiehuis.” Alle vakantiehuizen zijn beoordeeld op de gastervaringen, de huispresentatie, de populariteit van het vakantiehuis en het aantal gastbeoordelingen. Naast de bestaande Beste Belvilla Awards en de Rising Stars zijn dit jaar twee awards toegevoegd: de Beste Host Award en de Beste Vakantieparken Award. In Nederland zijn tien awards uitgereikt. De vakantiehuizen van de hoofdprijswinnaars staan in Zuid-Holland, Overijssel, Zeeland en Noord-Holland.

Beste vakantiehuis van Nederland

De prijs voor de Beste Belvilla van Nederland gaat naar vakantiehuis Lac du Sud in Goedereede. Met een 9,6 op 55 gastbeoordelingen is dit monumentale vakantiehuis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee met recht een topper. Naast de enthousiaste gasten, ervaren ook de eigenaren de vakantieverhuur als zeer positief: “Onze gasten voelen kennelijk aan dat ons huis onze trots is. Bij de restauratie hebben we hier onze ziel en zaligheid in gestoken en onze gasten zijn nét zo zuinig op ons huis als wij dat zelf zijn. We hadden van tevoren niet kunnen bedenken dat we er zelf zoveel plezier aan zouden beleven om ze in de watten te leggen.” Leuk weetje: met een voorgevel van nog geen drie meter is dit het smalste vakantiehuis dat Belvilla verhuurt.

Rising Star van Nederland

De beste Nederlandse nieuwkomer is Erve Zuna. Sinds februari 2016 is dit achterhuis van een Rijksmonumentale boerderij in Overijssel te huur als vakantiehuis. Delen van het gebouw stammen nog uit 1200! Eerdere gasten melden dat ze het vakantiehuis op hun favorietenlijstje zetten, dat het hun verwachtingen overtrof en er geen enkel minpunt te ontdekken viel. Als dat geen goede start is!

Beste Hosts van Nederland

Gastvrijheid speelt een cruciale rol in de vakantiebeleving. De gastheer en -vrouw van het statige Huize Brandenburg in Vlissingen mogen zich de beste hosts van Nederland noemen. Gasten roemen hun enthousiaste, hartelijke ontvangst en vooral de extra stappen die zij zetten. Zo regelen ze bijvoorbeeld korting in diverse restaurants en weten ze zelfs een rollator te verzorgen voor een gast die slecht ter been was.

Beste vakantiepark van Nederland

Een verblijf op een vakantiepark is anders dan een weekend of weekje in een individueel vakantiehuis. Zo zit je op een vakantiepark tussen andere vakantiegangers en zijn er ook vaak aanvullende faciliteiten aanwezig, zoals een restaurant. Dat verdient een eigen award. Het beste vakantiepark van Nederland vind je in Bloemendaal, op loopafstand van het strand. De Sea Lodges Bloemendaal verwelkomen sinds voorjaar 2016 hun eerste gasten en weten gelijk de koppositie in te pakken. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de lodges verscholen liggen in een duinpan en zijn ingericht met een heerlijke strandstijl. De Belvilla Awards 2016 zijn verdeeld over vier verschillende categorieën en acht regio’s, kijk voor meer informatie op de site.