Bent u er ook bij, op 18 mei?

Over niet minder dan twee weken opent de Zuidhal van MECC Maastricht haar deuren voor de Dag van de Openbare Ruimte, hét live platform voor openbare ruimte professionals. Op de beursvloer vindt u de nieuwste producten, trends en oplossingen voor een moderne en leefbare omgeving. Ook in het uitgebreide lezingenprogramma kan veel kennis en inspiratie opgedaan worden. Toonaangevende sprekers halen actuele thema’s aan en bespreken praktijkgerichte voorbeelden. Toegang tot de beursvloer en de lezingen is gratis. Er wordt de hele dag gratis koffie, thee en fris geserveerd.

Waar en wanneer

Dag van de Openbare Ruimte Euregio

MECC Maastricht | Zuidhal

Donderdag 18 mei 2017

Openingstijden: 10.00-17.00 uur



Registreer hier voor gratis toegang.