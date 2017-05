Bed & Breakfast Logement No5 in het Drentse Assen is woensdag uitgeroepen tot Beste Bed & Breakfast van Nederland 2017. De tweede en derde plaats zijn voor respectievelijk B&B Villa Nieuwland in Den Oever (Noord-Holland) en B&B La Marquise Chambres d’hôtes de Luxe in Budel (Noord-Brabant). Dat heeft Stichting Bed & Breakfast Nederland bekendgemaakt. Bed & Breakfast Logement No5 behaalde het afgelopen jaar een topscore in de 5-tulpencategorie, de hoogste klasse van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Binnen dit systeem worden B&B’s in Nederland beoordeeld en ingedeeld op kwaliteit. Logement No5 krijgt bovendien uitzonderlijk goede reviews op Bedandbreakfast.nl, de grootste B&B-website van Nederland. “Bij Logement No5, een monumentaal herenhuis in het hart van Assen, word je als gast ondergedompeld in luxe en rust. De B&B telt twee royale suites met ieder een eigen zitkamer en whirlpool. Naar de maatstaven van het B&B-classificatiesysteem biedt deze accommodatie het allerhoogste kwaliteitsniveau. Gasten beoordelen deze prachtige B&B bovendien met gemiddeld een 9,8. Dan is het predicaat Beste Bed & Breakfast van Nederland welverdiend!”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland.

Winnaars overige categorieën

Woensdag zijn ook de beste B&B’s bekendgemaakt in de kwaliteitsklassen van 1 tot en met 4 tulpen. Dit zijn de winnaars per klasse:

4 tulpen

• Eerste prijs: ‘Erve Naatsboer’ in Overdinkel (Overijssel)

• Tweede prijs: ‘The Black Horse B&B & More’ in Ureterp (Friesland)

• Derde prijs: ‘De Reggestee’ in Hellendoorn (Overijssel)

3 tulpen

• Eerste prijs: ‘De Appelgaard’ in Culemborg (Gelderland)

• Tweede prijs: ‘Bed in de Betuwe’ in Hemmen (Gelderland)

• Derde prijs: ‘Het Knooppunt’ in Nuis (Groningen)

2 tulpen

• Eerste prijs: ‘B&B bij de jongens’ in Utrecht (Utrecht)

• Tweede prijs: ‘B&B Hotel California’ in Wichmond (Gelderland)

• Derde prijs: ‘Flora’s op Boerskotten’ in De Lutte (Overijssel)

1 tulp

• Eerste prijs: ‘B&B Passage’ in Driebergen (Utrecht)

• Tweede prijs: ‘Huize Sonja’ in Hollum (Friesland)

• Derde prijs: ‘Motorschip Elisabeth’ in Leeuwarden (Friesland)

Onder de B&B's met vijf tulpen wordt ieder jaar het Beste Bed & Breakfast van Nederland uitgeroepen.