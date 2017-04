‘Beste Uitje’ van Nederland

Preston Palace valt weer in de prijzen! Het subtropisch zwemparadijs is uitgeroepen tot ‘Beste Uitje 2017’, een gezamenlijk initiatief van de regionale dagbladen met acht verschillende categorieën. Preston Palace heeft in de categorie ‘indoor zwembaden’ de titel binnen gesleept.

Favoriet onder de zwembaden

In alleen de provincie Overijssel moest Preston Palace al tegen 48 andere genomineerden strijden, binnen de categorie ´indoor zwembaden´. Tijdens de stemperiode hebben de liefhebbers van het zwemparadijs zich van hun beste kant laten zien. Met maarliefst 652 stemmen en een geweldig rapportcijfer van een 8,9 is het subtropisch zwemparadijs favoriet gebleken.



Waardering

Na het winnen van de award voor ‘Familiehotel van het Jaar’, is dit de tweede waardering die Preston Palace in het jaar 2017 krijgt. De titel is voor het hotel- en uitgaanscentrum een prachtige erkenning van haar gasten. Dit geeft een enorme boost om op deze voet door te gaan en optimaal aan de wens van de gast te blijven voldoen.

Tropische jungle

In het winnende subtropisch zwemparadijs waant u zich in een ware jungle met allerlei luxe faciliteiten. Tijdens een bezoek zwemt u onder de prachtige sterrenhemel, voelt u de tropische regen, loopt u over de touwbrug en wordt u meegevoerd in de stroomversnelling. Voor de levensgenieters zijn er sauna’s, stoombaden, whirlpools en zonnehemels en een veilig en verwarmd kinderbad voor de kleintjes. Volop vertier voor jong en oud!