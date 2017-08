Bezoek de Noord-Hollandse buitenplaatsen op de Uitmarkt

De provincie Noord-Holland ontvangt op 26 en 27 augustus de bezoekers van de Uitmarkt Amsterdam in een speciaal paviljoen. In dit paviljoen staan zeven Noord-Hollandse buitenplaatsen in de spotlights: Slot Assumburg, Buitenplaats Beeckestijn, Landgoed Duin & Kruidberg, Buitenplaats Elswout, Huize Frankendael, Buitenplaats Leyduin en Buitenplaats Schaep en Burgh.

De identiteit van het huidige Noord-Hollandse landschap is voor een groot deel bepaald in de Gouden Eeuw. De welvaart van de stedelijke elite gaf een enorme impuls aan de aanleg van buitenhuizen, tuinen, parken en bossen. Welgestelde stedelingen investeerden in buitenhuizen om in de zomer de stank en drukte van de stad te ontvluchten. In het provincie Noord-Hollandpaviljoen ontdekken bezoekers de natuurlijke oase van rust en cultuurhistorie én waarom het zo leuk is om een buitenplaats te bezoeken, ook voor kinderen. Vandaag de dag zijn er lang niet zo veel buitenplaatsen meer als in de hoogtijdagen van de zeventiende eeuw. Op de buitenplaatsen die nog bestaan zijn de sporen van vroeger nog terug te zien. Hoe leefden de heer en dame van het huis? Wat waren de gebruiken en hoe speelden de kinderen? Op de Uitmarkt is dit allemaal te zien en te beleven in het provincie Noord-Hollandpaviljoen. Speciaal voor de bezoekers van de Uitmarkt bieden deze zeven Noord-Hollandse buitenplaatsen mooie arrangementen aan. Bezoekers kunnen mee doen met een winactie om kans te maken op het arrangement van hun keuze. Kies je eigen prijs dus!

Eerst buitenplaats nu provinciehuis

In Noord-Holland staan tegenwoordig nog een kleine zestig buitenplaatsen. Het provinciehuis van Noord-Holland, Paviljoen Welgelegen in Haarlem, is ook een monumentaal buitenhuis. Van de meeste Noord-Hollandse buitenplaatsen zijn de omliggende parken, bossen en tuinen gratis toegankelijk voor publiek. Voor meer informatie, activiteitenagenda en mooie fiets- en wandelroutes op en langs Noord-Hollandse buitenplaatsen, kijk op: www.buitenplaatseninbeeld.nl. De Uitmarkt bestaat 40 jaar! Dat wordt gevierd op een nieuwe locatie: op en rond het Oosterdok in Amsterdam. Het provincie Noord-Hollandpaviljoen staat op het Marineterrein. De Uitmarkt is hét startsein van het Nederlandse culturele seizoen. Voor meer informatie over de Uitmarkt, zoals plattegrond, programma en podia, zie www.uitmarkt.nl.