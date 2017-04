Bezoekcijfer overstijgt verwachting Naturalis

Charlie Deelen (10 jaar) uit Spijkenisse is maandag 24 april samen met haar zusje Jenna (8 jaar) feestelijk ontvangen als 250.000ste bezoeker van T.rex Trix. Het unieke skelet van deze Tyrannosaurus rex weet in nog geen 8 maanden tijd al een kwart miljoen bezoekers naar Leiden te trekken. Dit overstijgt iedere verwachting. T. rex Trix is nog tot en met maandag 5 juni te bewonderen in Naturalis in Leiden. De T. rex-tentoonstelling – waarvan Trix het pronkstuk is – wordt sinds de opening op zaterdag 10 september 2016 druk bezocht. De verwachting is dat dit de laatste maand tot een hoogtepunt zal stijgen.

Na 5 juni gaat Trix op reis

T. rex in Town is nog tot en met 5 juni 2017 te zien in Naturalis. Daarna gaat Trix, en delen van de tentoonstelling, op reis. Van 8 november 2017 tot en met 26 februari 2018 is ze te bezichtigen in science museum Cosmo Caixa, in Barcelona. Van 11 juni 2018 tot en met 15 september 2018 staat het skelet in het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs. Het 66 miljoen jaar oude skelet reist ook af naar Macau, China, waar het tijdelijk tentoongesteld wordt in het Macau Science Center. In de tussentijd bouwt Naturalis aan een nieuw museum. In 2019 staat de opening gepland. T. rex Trix krijgt een erplaats in het nieuwe gebouw.

VIP-Trix

Het laatste weekend dat Trix te bezichtigen is – het Pinksterweekend – is een feestweekend. Naturalis gaat op zoek naar een VIP-Trix: een persoon die op dinsdagochtend 6 juni als laatste afscheid van Trix neemt en de deuren van het museum sluit. De winnaar gaat bovendien mee op reis naar Barcelona waar ze persoonlijk het logeeradres van Trix kan inspecteren in museum Cosmo Caixa. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op de site.

foto: Marten van Dijl/Naturalis.