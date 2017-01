Bier van lokaal, gefilterd regenwater wint Horecava Innovation Award 2017

Genieten en duurzaam leven gaan prima samen!

Overall winnaar van de Horecava Innovation Award 2017 is een speciaal bier, gebrouwen met lokaal opgevangen en gefilterd regenwater; Hemelswater: Code Blond van Hemelswater uit Amsterdam. “Storytelling en wereldverbeteren via voedsel komen in dit product prachtig bij elkaar,” oordeelt de jury. “Elk biertje nodigt uit tot een gesprek over klimaatsverandering.” De prijsuitreiking van deze 17e editie van de innovatiewedstrijd vond plaats op maandag 9 januari, de eerste dag van Horecava 2017, in RAI Amsterdam. Voor bier, berkenwater, gourmet friet, biologische fastfood, zelfs voor douches en vaatwasmachines, claimden inzenders dit jaar terecht het predicaat ‘innovatief én duurzaam.’

Karel de Vos Duurzaamheid Award

Pieper Bier, een pale ale type bier, gebrouwen met overgeschoten aardappelen, van Instock (Amsterdam), verovert de Karel de Vos Duurzaamheid Award. 340 miljoen kilo aan aardappelen worden in Nederland jaarlijks weggegooid, door overproductie en vanwege hun uiterlijk. Instock zoekt oplossingen om althans een deel hiervan te verwerken en geeft lokale brouwer Troost opdracht dit smakelijke Pieper Bier te brouwen, met aardappel als ingrediënt. Het wordt verkocht in haar Instock No Waste restaurants, -winkels, en -foodtrucks. De prijs – dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt – is vernoemd naar de initiatiefnemer en eerste juryvoorzitter van de Horecava Innovation Award. Omdat ‘zorg voor een betere wereld’ steeds meer de focus wordt, is de naam vanaf 2017 veranderd in Karel de Vos Duurzaamheid Award. Alle ingezonden innovaties maakten kans.

Publieksprijs

Ook het publiek mocht weer een stem uitbrengen op haar favoriete innovatie. Dit kon via de website tot en met vrijdag 6 januari. De publieksprijs gaat naar RoomRaccoon all-in one hotel software voor de kleinere hotels en bed & breakfasts, uit Breda. De 16 genomineerden ontvingen in totaal 16.240 stemmen; daarvan ging ruim de helft naar de publieksprijswinnaar.

Accent op duurzaam en lokaal

Bijna een recordaantal van 134 innovaties (124 in 2016) dong mee naar de Horecava Innovation Award. Gezonde groei valt te melden in de jonge categorie Mobile, Applications & Social Media. Over de hele linie ligt de focus op maatschappelijk verantwoorde oplossingen, waarbij gebruikersgemak en trends niet uit het oog worden verloren. Lokale samenwerkingsverbanden komen met lekkere, verrassend eerlijke producten. Klik hier voor meer informatie.