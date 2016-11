Van boomhut tot luxe tent op een dak in New York

Glamping. Een relatief nieuw fenomeen is bezig met een opmars; steeds meer Nederlanders zien de voordelen van glamping als gemak en luxe, maar inmiddels ook als ultieme beleving. Oftewel, de opmars van glamping 2.0. Van het kamperen dat we vroeger met onze ouders deden, tot de luxe thema accommodaties van nu. Ter introductie van de website Glampings hebben we de belangrijkste facts en figures rondom glamping op een rijtje gezet in een overzichtelijke infographic.

Afrikaanse glamping roots

Waar glamping in Nederland haar definitieve doorbraak beleefde in 2015 bestaat het concept al veel langer, namelijk vanaf begin 1900 bij Europese en Amerikaanse safari’s in Afrika. Zo was het mogelijk om in de natuur en tussen de dieren te verblijven, maar wel met de comfort en luxe zoals thuis. Glamping begint inmiddels in heel Europa een begrip te worden. Naast Nederland zijn ook Ierland, Verenigd Koninkrijk en Slovenië in de ban van glamping. Nederlanders hebben inmiddels ook specifieke voorkeuren als het gaat om het meest favoriete land om te glamperen: Italië, Frankrijk en België zijn daarin de koplopers.

De volgende stap in glamping

Inmiddels zijn we de opstartfase van glamping voorbij. Nieuwe trends zijn ingezet, zoals het alsmaar belangrijker worden van de glamping beleving. Naast luxe en gemak zijn we meer dan ooit op zoek naar bijzondere accommodaties. Glamperen op een dak in New York, in een boomhut of in een geheel transparante tent in een afgelegen natuurpark. Het is allemaal mogelijk. Ook breidt het glamping concept zich uit naar andere toepassingen zoals festivals. Luxe overnachtingsopties zoals Yurts, Tipi’s en vooropgezette tenten met eigen faciliteiten zijn geen uitzondering meer. In Nederland is dit nog relatief nieuw. In landen om ons heen als Hongarije (Siget festival), Verenigd Koninkrijk (Noisily festival) en Kroatië (Outlook festival) zijn de glamping accommodaties inmiddels een vaste waarde. De verwachting is dan ook dat in Nederland dit fenomeen de komende jaren een grote ontwikkeling zal doormaken.