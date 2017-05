Boomstamzagen en zwerfkeiwerpen op De Hoge Veluwe Highland Games

Op donderdag 18 mei organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe samen met Het Isendoorn College uit Zutphen de zevende editie van De Hoge Veluwe Highland Games. Bijna 300 middelbare scholieren uit het tweetalig onderwijs nemen het tegen elkaar op in de traditionele Schotse clanspelen.

De Highland Games zijn overgewaaid uit Schotland waar in de middeleeuwen de clanspelen jaarlijks werden gehouden. De Schotse oorsprong is de reden dat het Park juist scholen met tweetalig onderwijs uitnodigt voor de spelen. Boomstamzagen, zwerfkeiwerpen, zandzakhoogwerpen en Hoge Veluwe Broekhangen zijn enkele van de onderdelen waar de scholieren op 18 mei strijd in leveren. Met het evenement wil het Park de middelbare scholieren op een actieve en sportieve manier kennis laten maken met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Organisator Marieke Ankoné van het Park: ‘Tijdens De Hoge Veluwe Highland Games worden de middelbare scholieren fysiek uitgedaagd. Tegelijk maken ze kennis met de mooie landschappen in het Park.’ Natuurbeleving en educatie zijn belangrijke speerpunten van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Basisscholen uit gehele land zijn daarom gratis welkom, en middelbare scholen krijgen korting op een bezoek aan het Park. Dit jaar nemen Koninklijke Scholengemeenschap en Jacobus Fruytier Scholengemeenschap uit Apeldoorn, het Marnix college uit Ede, RSG Slingerbos Levant uit Harderwijk, Isendoorn college uit Zutphen en de van der Capellen scholengemeenschap uit Zwolle het tegen elkaar op, op het stuifzand van De Hoge Veluwe.