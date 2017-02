Opgetogen standhouders en goede zaken

De 27ste editie van Boot Holland is een groot succes geweest. In alles was te merken dat het vertrouwen in de economie zich ook steeds meer uitbetaald in de watersportbranche. Standhouders deden goede zaken en sinds jaren steeg het aantal directe verkopen op de beurs. Na jaren van stabiliteit zat de beurs ook weer in de lift met het bezette vloeroppervlak. Er viel een lichte stijging te noteren van het aantal verhuurde vierkante meters. De beurs was groter dan vorig jaar en had een aantal bijzondere primeurs. Met 45 motorjachten was de beurs voor geïnteresseerden in een nieuw of jong gebruikt schip de ideale plaats om te kijken, te vergelijken en te kopen. De Varende Villa van Lecowa B.V. was een van de grote blikvangers op de beurs. Bezoekers stonden in de rij om een kijkje te mogen nemen Boot Holland 2017 werd bezocht door 35.540 bezoekers. Dat dit iets minder is dan voorgaande editie, kwam grotendeels door een minder druk bezochte zondag. De doorgaans drukst bezochte dag was iets rustiger, wat de organisatie toeschrijft aan sneeuwval in veel plekken in ons land waardoor sommige bezoekers van verder weg het lieten afweten. Ondanks iets minder bezoekers kijkt de organisatie van Boot Holland terug op een meer dan goed verlopen 27e editie. Over de hele breedte viel op te merken dat de interesse en verkopen voor en van de producten op de beurs toenemen aldus beursmanager Pieter Fokkema. Hij vervolgt: “De beurs zit weer in de lift en standhouders waren tevreden over het aanbod en over de kwaliteit van het bezoek. Boot Holland staat als een huis en de organisatie kijkt dan ook met veel vertrouwen uit naar de 28e editie die plaats zal vinden van 9 t/m 14 februari 2018. Klik hier voor informatie.