Bouw nieuw vakantiepark van Roompot in Zeeland van start

Miljoeneninvestering biedt werkgelegenheid aan honderden mensen

De eerste paal voor het nieuwe vakantieresort van Roompot Vakanties in Nieuwvliet-Bad gaat op 1 mei de grond in. Het wordt het eerste project van de nieuwe projectontwikkelingstak van Roompot Vakanties: Roompot Projects, dat meer dan 125 miljoen euro investeert in het nieuwe park. De grondwerkzaamheden voor de aanleg van het park zijn onlangs gestart. De verwachting is dat eind 2017 de eerste gasten op vakantieresort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad hun vakantie kunnen doorbrengen. Waarschijnlijk zal het splinternieuwe vakantieresort na volledige oplevering zo’n 2500 tot 3000 gasten bij een gemiddelde bezetting per dag aantrekken. Het park in Nieuwvliet zal ruim 50 nieuwe banen opleveren en tussen de 200 en 400 (indirecte) banen de komende jaren.

Meeprofiteren

Ook het regionale bedrijfsleven, zoals de horeca en detailhandel, in Nederland én België gaat hier het hele jaar van meeprofiteren. Zo wordt voor de bouw van het nieuwe resort vooral samengewerkt met partijen uit de regio. De investering van ruim 125 miljoen euro zal dan ook voor een groot deel ten goede komen aan de regionale economie.Het park biedt een ruime diversiteit aan accommodaties met grote kavels van gemiddeld 375 m2. De grootste kavel is 1144 m2. Inmiddels is meer dan de helft van 166 accommodaties in de eerste fase verkocht, waarvan ruim 20 procent aan Belgen, die daarmee een tweede huis in Nederland verkrijgen. Het park ligt vlak bij het strand en toeristische trekpleisters als Gent, Brugge, Knokke, Sluis, Cadzand en Breskens. In totaal komen er 562 accommodaties, waaronder 202 lodges, 40 beachhouses en 320 vakantiewoningen. Deze bieden ruimte aan 4 tot 16 personen. In de eerste fase worden 40 beachhouses, 63 woningen en 63 lodges opgeleverd.

Vast rendement

Door de lage rentestand is investeren in vakantiewoningen aantrekkelijk, voor zowel particulieren als investeerders. Een groot deel van de woningen op Noordzee Beach Village wordt aangeboden met een vast rendement van 5 procent. “Een investering waar menig koper op afkomt. Immers leveren spaarcenten op de bank niets meer op”, stelt Yoeri Kambier, algemeen directeur van Roompot Projects. Naast de accommodaties komen er moderne centrumvoorzieningen zoals een groot zwembad en een kwaliteitsrestaurant. “Met het nieuwe vakantiepark in Nieuwvliet-Bad trekken we de omgeving naar binnen”, aldus Kambier in een toelichting. “De woningen worden in de omgeving gepositioneerd waarbij de huidige parkomgeving deels terug wordt gegeven aan de natuur. Zo worden de woningen niet afgezet met omheiningen. Daardoor beleven de gasten hun vakantie midden in de Zeeuwse natuur. We verlengen het duinlandschap naar het park toe, tot op het park. Wij leggen kunstmatige duinen aan, dus een deel van de woningen komt in het duinlandschap te staan.” Op de accommodaties worden energiezuinige maatregelen toegepast. Zo is het houtwerk van Nederlands populierenhout dat met een speciale behandeling tot duurzaam hardhout wordt gemaakt. Ook wordt momenteel bekeken hoe het grote centrumgebouw energiezuinig wordt gemaakt met zonne-energie. Op het park is er dynamisme parkverlichting met bewegingssensor en er zijn diverse oplaadpalen voor elektrische auto’s. In de flora en fauna op het nieuwe resort komt vooral de zogeheten inheemse beplanting terug, zoals de Spaanse aak, zwarte els, zomereik, hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos en wilde liguster. Ook komen er faunavoorzieningen waarin dieren verblijven. De typisch Zeeuwse beplanting brengt ook bepaalde vogels en insecten die thuishoren in de omgeving weer terug, maar ook andere dieren als de vleermuis, ransuil, specht, zomertortel, kneu en ringmus. Voor veel diersoorten liggen er kansen op dit resort, waardoor hier ook de natuurbeleving toeneemt.

Meer biodiversiteit

Roompot heeft zich als eerste recreatiebedrijf in ons land aangesloten bij het project ‘2B Connect’, dat moet zorgen voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. Het project is een initiatief van 23 Belgische en Nederlandse instanties, waaronder ZMf en Landschapsbeheer Zeeland. Roompot Vakanties gaat de komende jaren fors investeren in biodiversiteit op de vakantieparken. Het nieuwe vakantieresort Noordzee Beach Village in Nieuwvliet-Bad is het eerst vakantiepark dat Roompot Vakanties zal ontwikkelen in nauwe samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Landschapsbeheer Zeeland. Doel is om flora en fauna meer ruimte te geven.