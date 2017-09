Brabant overtuigend als shortstay-destinatie op de kaart

Op 23 september 2017 vond de tweede editie van BrabantNacht plaats. Tijdens de meest mysterieuze en spannende uren van de dag ervaarden bezoekers op meer dan twintig unieke locaties in Brabant hoe bijzonder Brabant is als shortstay-destinatie.

Dat Brabant het hele jaar door heel veel te bieden heeft en daarmee bij uitstek een bestemming voor een weekendje weg is, hebben bezoekers ervaren afgelopen nazomerweekend. Van een avondsafari met een ranger in Safaripark Beekse Bergen en een ontdekkingsreis door Vincent’s Homeland, tot een keizerlijk diner in Markiezenhof in Bergen op Zoom en een dauwtocht door Nationaal Park de Biesbosch; twintig topattracties in Brabant legden bezoekers in de watten tijdens BrabantNacht en lieten op een bijzondere manier zien wat zij het hele jaar door overdag te bieden hebben. Een sfeerimpressie van BrabanNacht staat op visitbrabant.com.

Eerste campagneresultaten

BrabantNacht is een consumentencampagne die Brabant (inter)nationaal stevig op de kaart zet als shortstay-bestemming. Vanaf de start van de campagne zijn tot nu toe al ruim 42.5 miljoen relevante beelden over Brabant onder de aandacht gebracht bij potentiele bezoekers uit Nederland, Duitsland en België. VisitBrabant nodigde ruim 40 influencers uit om een shortstay in Brabant te beleven met BrabantNacht als hoogtepunt op een van de unieke locaties. Gedurende het hele weekend deelden zij hun ervaringen via hun social media kanalen met #VisitBrabant en #BrabantNacht op zaterdagavond. Zo kreeg ook de rest van de wereld mee dat Brabant zeker de moeite waard is om als shortstay-bestemming op je bucketlist te zetten.

Trending topic

#BrabantNacht stond afgelopen zaterdag in de top 10 van Nederland meest besproken onderwerpen op Twitter. Alle verhalen en video’s van de influencers die volgen naar aanleiding van dit weekend, krijgen een plek op visitbrabant.com. Met hun ervaringen worden bezoekers uit binnen-en buitenland het hele jaar door geïnspireerd om een meerdaags verblijf naar Brabant te boeken.

Alle locaties uit de BrabantNacht-arrangementen zijn natuurlijk het hele jaar door te bezoeken. De arrangementen met link naar BrabantNacht zijn vanaf deze week te boeken via visitbrabant.com.