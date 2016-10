Brabants natuurpark gaat de strijd aan in publieksverkiezing

Van Gogh National Park is in de race voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Van 10 tot en met 31 oktober 2016 kan het publiek via de speciale verkiezingswebsite stemmen op Brabants grootste natuurpark. Daarmee maakt Van Gogh National Park kans om als nationaal park van wereldklasse internationaal op de kaart gezet te worden. De verkiezing is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee wil ze de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken voor bezoekers, mensen meer betrekken bij wat de natuur te bieden heeft en natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen.

Nationaal park van formaat: in het hart van Brabant

Van Gogh National Park strekt zich uit van de Oostelijke Langstraat bij Waalwijk en de Loonse en Drunense Duinen tot Het Groene Woud met onder meer de Oisterwijkse Vennen, de Kampina en De Mortelen. Landschapsorganisaties, gemeenten en provincie spraken met elkaar af dat ze deze bijzondere natuurgebieden met elkaar gaan verbinden, waardoor één groot Nationaal Park in Midden-Brabant ontstaat. Met het predicaat ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’ kan de toegankelijkheid en kwaliteit van dit park verder worden verbeterd en internationaal meer bekendheid krijgen.



Honderden kilometers fietspad

Van Gogh National Park is een gebied waar je straks honderden kilometers ononderbroken kunt wandelen en fietsen, van Waalwijk tot Nuenen. Maar waar mensen ook de dynamiek van het stadsleven ontdekken: Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg maken onlosmakelijk deel uit van Van Gogh National Park.



Landschappelijk en cultureel meesterwerk

Het National Park vernoemen naar Vincent van Gogh komt voort uit respect en ontzag voor de meesterschilder en diens toewijding aan de natuur en het Brabantse landleven. Van Gogh is in dit gebied geboren en getogen. Hij liet zich erdoor inspireren, getuige de talrijke Brabantse taferelen die hij schilderde en in zijn brieven beschreef. Brabant ziet Van Gogh daarmee echt als zoon van Brabant. Hij zit in het hart van Brabant, zowel letterlijk als figuurlijk.



Kijken door de ogen van Van Gogh

Van Gogh National Park wil inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland een inkijkje geven in hoe deze icoon ‘zijn’ Brabant zag. Veel van toen is bewaard gebleven: bossen, heide, vennen en zandverstuivingen (één van de grootste van Europa!). Maar ook authentieke dorpen en kerken, levendige pleinen en het boerenlandleven. Met Van Gogh National Park nodigen de samenwerkende partijen iedereen uit om zich te verwonderen over de natuur en zich verbonden te voelen met de Brabantse cultuur en het karakteristieke landleven.



Partners

De totstandkoming van Van Gogh National Park is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Landschap Het Groene Woud, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Agrifood Capital, Regio Hart van Brabant, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en met steun van provincie Noord-Brabant. Klik hier voor informatie.