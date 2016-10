Buitengebiedmanagement in Oisterwijk van start

‘de schatten liggen voor het oprapen’

Dinsdag 11 oktober jl. werd door wethouder Ina Batenburg en voorzitter Joost Wagenmakers het officiële startsein gegeven van de Stichting Buitengebiedmanagement Oisterwijk (BGM). BGM beoogt meer samenwerking tussen alle horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied en toeristische partners in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Met concrete gezamenlijke projecten willen de deelnemende ondernemers Oisterwijk toeristisch nog aantrekkelijker maken en meer bezoekers naar de Parel in ’t groen trekken. Wethouder Ina Batenburg: “Ik ben blij met deze belangrijke mijlpaal voor het toerisme in Oisterwijk. Het doet mij deugd dat ruim de helft van de zeventig horeca- en recreatiebedrijven in het buitengebied deelnemen aan de samenwerking binnen BGM en ook een financiële bijdrage leveren. Als blijkt dat de samenwerking succesvol is, volgen hopelijk nog meer bedrijven hun voorbeeld. Het is een mooie uitdaging om er met alle betrokken partijen voor te zorgen dat meer toeristen naar Oisterwijk komen. Hoe meer je dat samen doet, hoe groter de kans op resultaat. Ook samenwerking tussen BGM en Centrummanagent Oisterwijk is daarbij belangrijk. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is deze vorm van samenwerking tussen ondernemers in het buitengebied uniek in Nederland.” Voorzitter Joost Wagenmakers ziet met BGM een uitgelezen kans om ondernemers in het buitengebied en toeristische partners in Oisterwijk meer met elkaar te verbinden: “We hebben zojuist met z’n allen bij wijze van aftrap gezocht naar de ‘schatten’ van toeristisch Oisterwijk. Wat mij betreft hoef je daar niet ver voor te zoeken. Ze liggen hier voor het oprapen. Die schatten met elkaar verbinden en daar samen in optrekken is de sleutel naar succes.” Ellen van Iersel is aangesteld als buitengebiedmanager. Zij fungeert als onafhankelijke, centrale spil en coördineert, verbindt en stimuleert initiatieven: “Het is belangrijk om snel concreet te worden en successen te boeken. We gaan daarom snel beginnen met de ontwikkeling van fiets- en wandelroutes die de mooiste plekken en de bedrijven in het buitengebied (en centrum) verbinden. Ook bereiden we met hulp van studenten een social mediacampagne voor om het toeristische imago van Oisterwijk te ’verjongen’ en organiseren we toeristische ontmoetingen om ondernemers te inspireren en met elkaar in contact te brengen. ” BGM wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Oisterwijk, Rabobank Hart van Brabant en Vitaal Leisure Landschap.

Op de foto snijden de voorzitter van de stichting BGM en (toeristische) partners in Oisterwijk gezamenlijk de zgn. verbindingstaart van Oisterwijk, Parel in ’t Groen aan. Van links naar rechts zijn dit: