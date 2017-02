Vakantiepark Efteling Bosrijk, gelegen nabij attractiepark De Efteling, heeft dit jaar voor de vierde keer op rij de prestigieuze BungalowSpecials Award gewonnen voor het ‘Beste vakantiepark van Nederland’ en mag nu een jaar lang deze titel dragen. Sinds het begin van de BungalowSpecials Awards in 2013 heeft het vakantiepark haar toppositie niet afgestaan. Naast de Award voor het beste vakantiepark, heeft Efteling Bosrijk ook de Award voor ‘Het beste vakantiepark in Brabant’ in de wacht gesleept.

Efteling Bosrijk wederom verkozen tot beste vakantiepark

Efteling Bosrijk wordt door haar gasten vooral geroemd om de locatie nabij het attractiepark en de gratis toegang. Verder valt ook de hoge mate van gastvrijheid in de smaak onder de gasten. Één van de bezoekers vertelt: “Door de gratis entree kun je onbeperkt genieten. De sfeer is prachtig en het personeel zeer vriendelijk”. Het vakantiepark haalde een 8,8 als gemiddeld cijfer en is daarmee de winnaar van de Award. “Wat een enorm compliment om voor het vierde jaar op rij verkozen te zijn tot ‘Beste vakantiepark van Nederland’. Dat is een geweldige onderscheiding in een toch al feestelijk jaar waarin de Efteling haar 65ste verjaardag viert. Met de komst van het nieuwe Vakantiepark Efteling Loonsche Land kunnen we nog meer nationale en internationale gasten kennis laten maken met de sprookjesachtige accommodaties en de door gasten van BungalowSpecials zeer gewaardeerde service van de Efteling”, aldus Nicole Scheffers, Adjunct Directeur Sales & International Efteling.

De beste bungalowparken van 2017

De BungalowSpecials Awards is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij prijzen worden uitgereikt aan de beste vakantieparken van Nederland, België en Duitsland. Zo is vakantiepark Domaine le Boulac voor de derde maal verkozen tot ‘Het beste vakantiepark van België’. Gasten waarderen vooral de rustige ligging en de volledig ingerichte vakantiehuizen. Verder zijn er ook nieuwe categorieën toegevoegd. Zo wint het luxueuze Resort Maastricht de Awards voor ‘De beste locatie’ en ‘De beste uitvalsbasis om te shoppen’.Voor het eerst mag DroomParken zich de beste keten noemen. DroomParken staat bekend om haar moderne vakantieparken met luxe accommodaties omgeven door natuur.

Een echte publieksprijs

De BungalowSpecials Awards worden jaarlijks uitgereikt en zijn er dit jaar voor de vierde keer. De Awards worden gekozen door gasten die via BungalowSpecials een verblijf op een vakantiepark hebben geboekt. Na de vakantie krijgen deze gasten een uitnodiging voor het schrijven van een review en op basis hiervan worden de Awards uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor een Award dient ieder vakantiepark minimaal 10 beoordelingen te hebben uit het voorgaande jaar. In totaal worden er dit jaar in 36 verschillende categorieën Awards uitgereikt. Kijk voor meer informatie en alle winnaars op: http://www.bungalowspecials.nl/awards.html.

Foto: uitreiking aan DroomParken