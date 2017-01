Campagne Musea Achterhoek groeit

In 2015 is Stichting Achterhoek Toerisme in samenwerking met een aantal topmusea een campagne gestart om het aanbod van musea in de Achterhoek te presenteren. De unieke samenwerking waarbij de Achterhoekse musea de krachten bundelen om de bezoeker een compleet aanbod te kunnen bieden, werpt zijn vruchten af. Het aantal deelnemers binnen de campagne is inmiddels van 20 deelnemers naar 24 deelnemers gegroeid en het publiek weet de Achterhoekse musea goed te vinden.

Campagne Musea Achterhoek

De promotiecampagne Musea Achterhoek richt zich op het groots uitdragen van het aanbod van de Achterhoekse musea. Door de samenwerking kunnen de musea hun slagkracht vergroten en worden ze zichtbaar bij een breder publiek. Binnen de campagne wordt elk jaar een museumbrochure ontwikkeld waarin zich alle deelnemende musea presenteren. De nieuwe brochure Musea Achterhoek is vanaf 23 januari te verkrijgen bij de deelnemende musea, VVV’s en Toeristische Informatiepunten in de Achterhoek. Ook is er een website waarop informatie in het Nederlands, Duits en Engels over musea en lopende tentoonstellingen te vinden is. Kijk op www.musea-achterhoek.nl

Toonaangevende kunst en spannende geschiedenis

Het museumaanbod in de Achterhoek is divers en verrassend. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij een bezoek aan één van de prachtige musea vol toonaangevende schilder-glas en beeldhouwkunst van internationale grootmeesters. Denk hierbij aan het Lalique Museum in Doesburg of Villa Mondriaan in Winterswijk. Daarnaast is het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme, Museum MORE, gevestigd in Gorssel. Hier is onder andere de voormalige Scheringa collectie te bewonderen met diverse werken van Carel Willink en Charley Toorop. Voor een grote verzameling middeleeuwse kunst ga je naar Kasteel Huis Bergh in het grensstadje ‘s –Heerenberg. Maar ook voor de cultuurfanaat zijn er verschillende interessante musea over historische gebeurtenissen, de maakindustrie of oude gewoonten uit de streek. Van toonaangevende kunst tot inspirerende muziek, en van spannende geschiedenis tot aan innovatieve industrie, je vindt het in de Achterhoek. En nog veel meer, want naast kunst en cultuur biedt de Achterhoek talloze recreatiemogelijkheden waardoor een museumbezoek uitstekend te combineren is met een compleet dagje uit of langer verblijf in de Achterhoek.

Achterhoekse museumbranche in beweging

In 2017 staat er in de Achterhoek heel wat te gebeuren op museum gebied. Zo opent Museum MORE een tweede locatie in Ruurlo en in Zutphen komt er een nieuw museum bij: het Geelvinck MuziekMuseum Zutphen, dat ook een vestiging in Amsterdam heeft. In het voorjaar openen de vernieuwde Musea Zutphen hun deuren op een nieuwe locatie in de historische binnenstad, namelijk het Hof van Heeckeren. Dan is 2017 ook nog eens het jaar van het 100-jarig jubileum van de kunststroming De Stijl. Nederland viert dit met het feestjaar Mondriaan to Dutch Design. Piet Mondriaan is namelijk een van de bekendste kunstenaars van deze internationale kunstbeweging. Villa Mondriaan in Winterswijk is om die reden ook nauw betrokken bij de activiteiten rondom Mondriaan to Dutch Design. Klik hier voor meer informatie.