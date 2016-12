Campagne Vacanceselect bekroond met Dutch Search

De online campagne dit jaar van Vacanceselect is bekroond met de Dutch Search Award. Deze campagne, uitgevoerd door bureau Expand Online, heeft de hoogste onderscheiding binnengehaald op het gebied van online zoekresultaten in Nederland.  De campagne van Vacanceselect, ter promotie van ruim 890 camping- en vakantieparken in Europa, werd geprezen vanwege de uitmuntende resultaten ondanks de enorme complexiteit. De reeks van promoties was namelijk meertalig, zeer groot in omvang en ook nog eens onderhevig aan het soms grillige consumentengedrag binnen het boekingsseizoen. Maar mede dankzij slimme en flexibele automatiseringstechnieken lukte het bovengemiddeld goed om op het juiste moment, de juiste boodschap te tonen aan de juiste persoon. De resultaten waren zelfs zo hoog, dat deze de ingestelde limieten van AdWords benaderden.  Klik hier voor informatie.