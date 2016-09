Camperbeurs Hardenberg goed voor ruim 6.000 bezoekers

In totaal bezochten 6.267 geïnteresseerden Camperbeurs Hardenberg op 23, 24 en 25 september in Evenementenhal. Een geslaagde editie, laat de beursorganisatie weten, mede door de toename van het aantal exposanten ten opzichte van vorig jaar. En de deelnemers hadden naar eigen zeggen goede verkoop in Hardenberg, terwijl bezoekers op hun beurt het diverse en kwalitatieve aanbod erg waardeerden.

Exposanten waren niet alleen tevreden over de verkoop, maar ook over het geïnteresseerde publiek. Volgens veel beursdeelnemers kwamen zij in contact met waardevolle bezoekers die echt op zoek waren naar (nieuwe) producten. Dit resulteerde vervolgens in een goede verkoop. Bezoekers hebben de beurs volgens de organisatie van Evenementenhal ervaren als een mooi en waardevol evenement. “Vooral over de diversiteit en kwaliteit in het aanbod hebben wij al veel positieve reacties gehad. Daarnaast werd ook het beursprogramma goed ontvangen wat onder andere bestond uit een interessant presentatieprogramma, een demonstratie stoomreiniging, een gratis campercheck en enkele primeurs op de beursvloer”, aldus Joanne Hoogeveen namens Evenementenhal Hardenberg. Klik hier voor meer informatie.