Camperbeurs Hardenberg presenteert meerdere primeurs op beursvloer

Camperbeurs Hardenberg presenteert op 23, 24 en 25 september meerdere primeurs op de beursvloer. Daarnaast vindt de consumentenbeurs gelijktijdig plaats met de nieuwe lifestylebeurs voor 40-plussers: Bewust Leven. Bezoekers hebben met één kaartje toegang tot beide beurzen. Camperbeurs Hardenberg laat bezoekers kennismaken met een aantal nieuwe producten. Zo presenteert één van de exposanten de CAMPWERK Bike. Deze aanhanger fungeert als transporter en vouwtent met tot ruim 4 slaaplekken. In de laadruimte kunnen tot twee motorfietsen of één quad meegenomen worden.Ook zijn de Benimar Tessoro 486 en de Benimar Tessoro 440 tijdens Camperbeurs Hardenberg voor het eerst te zien voor het publiek. Naast deze bijzondere primeurs, is er tijdens de beurs meer te zien en te doen. Zo is er in de buitenlucht een demonstratie van het stoomreinigen van interieur en exterieur van een camper en een gratis campercheck.Bezoekers van Camperbeurs Hardenberg kunnen ook gratis Bewust Leven bezoeken. Deze nieuwe lifestylebeurs voor 40-plussers richt zich volledig op de toekomst met thema’s als vrije tijd, gezondheid, beauty en (t)huis en energie.Camperbeurs Hardenberg is op 23, 24 en 25 september elke dag te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Tickets zijn online te bestellen op www.evenementenhal.nl/camper.