Camperplaats Stoutenburght beste camperlocatie van 2017

Camperaars hebben Camperplaats Stoutenburght in Friesland uitgeroepen tot Camperlocatie van het jaar 2017, een verkiezing van de NKC, Europa’s grootste camperclub. Belangrijke kenmerken zijn volgens bezoekers de fraaie ligging, de uitstekende voorzieningen en de gastvrije beheerders. Met een 9,8 heeft de camperlocatie in Blesdijke de hoogste score op Campercontact.com. De Award Camperlocatie van het jaar 2017 wordt op 20 april uitgereikt tijdens de Workshop Campertoerisme in Thialf te Heerenveen. De NKC houdt de verkiezing Camperlocatie van het jaar om de kwaliteit van overnachtingsplaatsen voor camperaars te verbeteren. In totaal zijn er in Nederland ruim 1.250 camperlocaties. Elke locatie maakt evenveel kans op de prijs, ongeacht of het een campervriendelijke camping, gemeentelijke camperplaats of privéterrein betreft. Wel moet de camperlocatie in het jaar voorafgaand aan de verkiezing (2016) minimaal dertien beoordelingen hebben gehad op Campercontact.com (sitecode 45556).

Over NKC en Campercontact

De NKC, Europa’s grootste camperclub heeft bijna 45 duizend leden. Als vereniging behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto en de app Campercontact, met meer dan 21 duizend overnachtingsplaatsen in meer dan 50 landen. De site Campercontact.com is voor én door camperaars opgezet, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om reacties, foto’s, video’s en beoordelingen te plaatsen.