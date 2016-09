Camping Drentsheerlijk weer bij de beste Zoover Charme campings

Minicamping Drentsheerlijk heeft in de categorie Charme Campings de Zoover Oranje Award 2016 ontvangen. Deze prijs is toegekend aan de camping in Geesbrug door de Nederlandse Zoover organisatie op basis van het grote aantal zeer positieve recensies in de landelijke stemmingsronde. Na eerdere Zoover awards in 2012, 2014 en 2015 blijkt minicamping Drentsheerlijk nog steeds aan de top mee te draaien tussen de vele, vaak grotere campings in Nederland. “Trots en blij, wat kun je hier anders op zeggen? Wij zijn trots dat onze gasten jaar in jaar uit zo tevreden zijn en een echte (Drents)heerlijke vakantie bij ons hebben. Een keer een succes boeken is toch iets anders dan het hoge niveau jaren achtereen proberen vast te houden. Met veel plezier en persoonlijke aandacht voor iedereen is dat toch wat wij ieder jaar hier weer proberen”, zeggen Winnifred en Martin, de eigenaren van camping Drentsheerlijk. “Dit jaar had Zoover het Awards-programma veranderd en moesten mensen tweemaal een stem uitbrengen. Wij waren best wel benieuwd of mensen die moeite wilden nemen voor ons, maar dit is toch weer in grote getale gedaan en daar zijn wij heel trots op. Deze prijs, evenals de voorgaande awards, komt geheel vanuit onze kampeerders en dat is toch wel bijzonder.” Minicamping Drentsheerlijk is een zeer ruim opgezette, parkachtige camping in Geesbrug en richt zich op jonge gezinnen en actieve ouderen. Omgeven door de prachtige natuur van Drenthe en met vele wandel- en fietsroutes is het een ideale plek om ontspannen vakantie te vieren in eigen land. Nederland en met name Drenthe is zoveel mooier en heeft zoveel meer te bieden dan de meeste mensen denken.

Meer informatie is beschikbaar op www.drentsheerlijk.nl.