Camping op de Grote Markt tijdens Groninginnedag

Altijd al eens op de Grote Markt willen overnachten? Dat kan in het weekend van 24 juni wanneer Groningen de grootste terugkomdag van het jaar viert. Ter gelegenheid van deze bijzondere reünie wordt er op de Grote Markt een camping gebouwd waar terugkomers kunnen overnachten tijdens hun bezoek aan Groningen. In een duurzame tweepersoons kartonnen tent voorzien van een luchtbed en een slaapzak is het mogelijk om twee nachten op de mooiste plek van Groningen te overnachten. Er is ruimte voor zo’n 500 gasten op de Grote Markt. De camping is alleen toegankelijk voor de campinggasten en voorzien van alle nodige sanitaire voorzieningen. De camping krijgt daarnaast een heus campingcafé ‘Nuchter’ op het VVV-kantoor. Hier kun je terecht voor een eierbal in combinatie met lokale bieren als d’Olle Grieze en Nuchter van Brouwerij Martinus. Het geheel wordt omlijst met muziek van beginnende en bekende muzikanten en is vrij toegankelijk. Tickets voor de camping zijn vanaf nu online verkrijgbaar op de site.

Groninginnedag

Het weekend van de 24e juni barst van de activiteiten in de binnenstad. Onder andere het Jenever Festival in de der Aa-kerk, het International Beerfestival op de Ossenmarkt en de reünies in verschillende cafés zijn onderdeel van Groninginnedag. Het programma blijft groeien en is te vinden op de site. De nationale terugkomdag is voor iedereen die iets heeft of heeft gehad met Groningen. In Brabant heb je carnaval, in Noord-Holland de kermis, maar wanneer spreek je af met je vrienden en vriendinnen om herinneringen op te halen en weer samen te genieten van de mooie zaken uit de stad? Groninginnedag is een initiatief van St. Groninginnedag en wordt ondersteund door de Gemeente Groningen, De Provincie Groningen, Marketing Groningen, NDC, Pop Groningen en KHN afdeling Noord Nederland. Klik hier voor informatie.